疑國防警報大響製造恐懼感？　游淑慧：會更怕賴清德當選飛彈真的來

▲國民黨台北市立委候選人游淑慧。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國防部9日首次發布防空警報，指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文版卻寫成「missile（飛彈）」，引發部分民眾恐慌。國民黨台北市立委候選人游淑慧就在臉書批評，「民進黨政府是想嚇死外國朋友？」她也質疑「想製造恐懼感？」小心適得其反，會讓大家更害怕民進黨總統候選人賴清德當選，會不會就真的有飛彈？

游淑慧指出，軍機越過中線不警告，之前也有發射衛星不叫，投票前幾天才嗶嗶叫，而且英文用「missile」指的是飛彈。她大批，有沒有想過台灣有外國觀光客和商務客，「我們的民進黨政府要嚇死這些外國朋友嗎？」，政府自己坐實台灣很危險，莫名其妙就突然有「Missile flyover Taiwan airspace（飛彈飛越台灣上空）」。

此外，游淑慧質疑，「想製造恐懼感？小心適得其反」，賴清德當選，會不會真的「Missile flyover Taiwan airspace」？

針對國防部防空警報中英譯不同，國防部表示，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

▲國防部防空警報。（圖／翻攝自游淑慧臉書）