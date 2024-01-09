南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

▲南投醫院設立兒童早療評估暨復健中心。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

2022年全國疑似發展遲緩兒童的通報數超過3萬名，衛福部南投醫院因此於今年起設立兒童早療評估暨復健中心，以協助家長發現兒童發展遲緩狀況，把握機會儘早進入早期療育，並強化孩子與同齡族群相同的日常生活能力。

南投醫院指出，依據衛福部資料指出，引起發展遲緩兒童的成因大多不明，包括環境、社會文化、心理等因素，及腦神經、肌肉系統疾病，兒童發展評估除評估孩子目前能力是否落後於同齡孩童，也能分析能力落後原因是否為教養方式或某疾病所影響；若能透過早期療育介入，可能使兒童的發展遲緩現象減輕，甚至部分孩子可經過早期療育而恢復正常發展，減少家庭及社會負擔。

南投醫院院長洪弘昌表示，0至6歲是孩子發展重要階段，該院「兒童早療評估暨復健中心」即為6歲以下孩童成立，整合小兒科、小兒神經科、兒童身心科、復健科等專業醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師、社工師等專業評估人員，提供粗大精細動作、認知、語言、心理、家庭功能等各方面發展評估，確切地了解孩子的發展現況，並安排個別化評估服務及提供後續療育建議，透過單一服務窗口、跨專業醫療團隊，建立完整專業的兒童發展評估系統服務，以利全縣家長全方位掌握兒童發展情形，也不再舟車勞頓、把握寶貴時間。

南投醫院復健科物理治療師王瓊敏表示，只要孩子與同齡孩童能力較慢或有社交上的問題，例如粗大動作（還不會跳或走路方式不正常）、精細動作（不會握筆），還不會說話或說話發音不正確，其他如情緒、行為失控等，擔心有自閉症或是過動傾向，皆可接受聯合評估；有需求的家長可聯繫049-2231150分機1113，或049-2339165分機271，向個管師預約評估。