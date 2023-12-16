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社會 社會焦點 保障人權

打遊戲、吹冷氣「電費破萬」不帶燙傷兒就醫　害4歲次子慘死

▲▼ 。（圖／CFP）

▲台中1名4歲早產兒自行泡熱水澡，造成嚴重燙傷，父母卻未及時將他就醫，最終不幸身亡。（圖／CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中一對夫妻的次子為早產兒且有遲緩症狀，但他們對其疏於照顧，直到4歲身高僅85公分、體重12公斤，體型相當瘦小，2018年間，次子自行放熱水泡澡，造成全身脫皮燙傷，但2人處理態度消極，僅進行簡單包紮、擦藥膏，延誤就醫時間，導致次子身亡。檢方查出，2人平時寧可冷氣吹破萬元，也不願花錢帶孩子治療遲緩症；次子重傷期間，還有時間看網路小說、玩電動，卻不帶孩子就醫，一審依遺棄致死判7年10月、7年7月，2人不服提起上訴，二審駁回，全案仍可上訴。

判決指出，夫妻於2013年結婚，2人先後生下3名兒子，次子為早產兒，31週出生體重僅為1366公克，並經彰化基督教醫院診斷有發展持緩現象，語言、動作、社會情緒領域表現落後同齡孩童許多，但2人經濟拮据，僅依靠丈夫打零工、親友接濟維生，不願帶次子就醫，也未按照醫囑回診面對遲緩問題。

檢方也查出，2人鮮少帶次子外出，有將近1年的時間沒帶次子出門，長期忽視教養，也沒有運動刺激生長，腿部肌肉萎縮呈現長短腳，致使次子4歲時無法以完整句子與人交談，身高僅85公分、頭圍47.5公分、胸圍44公分、腹圍38公分、體重12公斤，依據兒童健康手冊成長曲線表，4歲的次子身高僅相當於1歲6月童，體重僅相當於1歲11月童。

2018年11月17日深夜，次子趁夫妻不注意時，獨自到浴室放熱水，在兒童澡盆泡澡，並持續以蓮蓬頭往身體澆淋熱水；18日凌晨1時許，妻子察覺有異前往察看，趕緊澆淋冷水，但此時次子已有全身約30%面積的2至3度燒燙傷。

妻子明知次子有大面積燙傷且體質孱弱，竟不緊急將他送醫，僅擦拭藥膏及以繃帶包紮患部簡單處理；隔天丈夫醒來後，見次子傷勢嚴重，便要撥打119送醫，卻被妻子以沒有醫藥費為由制止，2人發生爭執後，丈夫順從妻子意見決定不送醫。

18日下午，次子開始出現脫皮、反應遲鈍惡化的現象；19日凌晨1時15分，次子出現休克，失去生命跡象，2人才終於願意呼叫救護車，但為時已晚，次子仍不幸傷重不治。

法院查，2人經濟雖屬弱勢，但台灣的社會福利制度還不至於讓他們付不出兒童醫藥費用；一家人夏天冷氣費用2個月破萬元，也查出2人願意將花時間上網看小說、打遊戲，卻不願花錢在孩子的醫療費上，妻子甚至在傷重期間看網路小說，還會騙親友稱有帶孩子就診復健。

法官審酌，次子因意外而面臨生死交關之際，2人一錯再錯，為了節省一點醫藥費，以為孩子即使燙傷也能撐過去，但孩子終究沒撐過去，其等犯罪危害甚大，且2人於犯案後一度試圖卸責，依本件犯罪情節，難認宣告法定最低刑期，有何引起社會同情之處，一、二審皆將丈夫、妻子判刑7年10月、7年7月，可上訴。

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