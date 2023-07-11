婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

▲南投醫院有3位語言治療師獲MBSImP認證。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

80歲左右的賴姓婦人因腦中風住院，起初仍堅持由口進食，但進食不久便自覺喉嚨卡卡的，吞不乾淨，喝水偶爾咳嗽，經螢光透視吞嚥錄影檢查（VFSS）發現，因喉部上抬及咽喉部肌力不足，食團殘留在後咽壁及梨狀竇等處，伴有靜默吸入的風險；經衛福部南投醫院吞嚥照護團隊數周的協助，賴婦已可藉由姿勢調整及口咽與喉部吞嚥肌群訓練，安全地進食部分經調整過質地的食物。

南投醫院呂昂衛語言治療師表示，臨床上常遇到腦中風的患者由於口語表達或理解困難、認知功能損傷或口咽部感覺異常等原因，造成患者無法明確反應吞嚥當下的不舒服；除運用血氧機或聽診器間接觀察患者的吞嚥表現，由具備「吞嚥生理標準化訓練（MBSImP™）」 認證的語言治療師協助檢視螢光透視吞嚥錄影檢查結果，更有助於提供吞嚥障礙個案更完善的照護品質。

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▲中間為南投醫院復健科主任周建文，左右皆為語言治療師。（圖／衛福部南投醫院提供）

語言治療師林柔吟指出，螢光吞嚥攝影檢查（VFSS）又名改良式鋇劑吞嚥攝影檢查（MBSS），是評估吞嚥障礙的重要工具之一，但其檢查流程或結果判讀，各醫療院所機構或檢查者、判讀者間多未有一致性標準；MBSImP™為語言治療師及吞嚥專業相關臨床人員提供標準化訓練，以實證為基礎，將吞嚥生理機轉的4個階段（口腔準備期、口腔期、咽部期和食道期）再細分成17個部分，同時提供量表客觀描述吞嚥功能生理損傷的評分指標，臨床人員更可即時確認吞嚥治療策略的有效性與否，分析出每位病人吞嚥障礙的核心問題並依此進一步設計或修正吞嚥治療目標，確保吞嚥安全及提升生活品質。

南投醫院指出，該院有3名語言治療師完成MBSImP™訓練課程，目前每週皆有提供吞嚥檢查時段，有吞嚥評估需求的病患請洽詢復健科門診。