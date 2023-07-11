　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

▲南投醫院有3位語言治療師獲MBSImP認證。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院有3位語言治療師獲MBSImP認證。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

80歲左右的賴姓婦人因腦中風住院，起初仍堅持由口進食，但進食不久便自覺喉嚨卡卡的，吞不乾淨，喝水偶爾咳嗽，經螢光透視吞嚥錄影檢查（VFSS）發現，因喉部上抬及咽喉部肌力不足，食團殘留在後咽壁及梨狀竇等處，伴有靜默吸入的風險；經衛福部南投醫院吞嚥照護團隊數周的協助，賴婦已可藉由姿勢調整及口咽與喉部吞嚥肌群訓練，安全地進食部分經調整過質地的食物。

南投醫院呂昂衛語言治療師表示，臨床上常遇到腦中風的患者由於口語表達或理解困難、認知功能損傷或口咽部感覺異常等原因，造成患者無法明確反應吞嚥當下的不舒服；除運用血氧機或聽診器間接觀察患者的吞嚥表現，由具備「吞嚥生理標準化訓練（MBSImP™）」 認證的語言治療師協助檢視螢光透視吞嚥錄影檢查結果，更有助於提供吞嚥障礙個案更完善的照護品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中間為南投醫院復健科主任周建文，左右皆為語言治療師。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲中間為南投醫院復健科主任周建文，左右皆為語言治療師。（圖／衛福部南投醫院提供）

語言治療師林柔吟指出，螢光吞嚥攝影檢查（VFSS）又名改良式鋇劑吞嚥攝影檢查（MBSS），是評估吞嚥障礙的重要工具之一，但其檢查流程或結果判讀，各醫療院所機構或檢查者、判讀者間多未有一致性標準；MBSImP™為語言治療師及吞嚥專業相關臨床人員提供標準化訓練，以實證為基礎，將吞嚥生理機轉的4個階段（口腔準備期、口腔期、咽部期和食道期）再細分成17個部分，同時提供量表客觀描述吞嚥功能生理損傷的評分指標，臨床人員更可即時確認吞嚥治療策略的有效性與否，分析出每位病人吞嚥障礙的核心問題並依此進一步設計或修正吞嚥治療目標，確保吞嚥安全及提升生活品質。

南投醫院指出，該院有3名語言治療師完成MBSImP™訓練課程，目前每週皆有提供吞嚥檢查時段，有吞嚥評估需求的病患請洽詢復健科門診。

ET快訊
北科大生要辦「飯桶王大賽」　教育部反對：曾有人噎死
鬼父性侵女兒！　害她懷孕了
大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝
白飯之亂怒了！北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」　獎金曝光
快訊／柯文哲道歉了！
聖母峰觀光直升機墜毀！　全數罹難
會考9.6分！　填師大附中上了
警車撞死女騎士！　恐怖瞬間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

北科大生要辦「飯桶王大賽」！教育部喊不樂見　曾有人吞饅頭噎死

ETC合約2025年到期！遠通電收爭取續約　高公局：明年下半年決定

火鍋吃到飽「飯要等10分鐘」　他等到結帳還在煮！老闆1補償驚呆

大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

今年首批日本食品輻射殘留　愛知縣「越桔萃取物」未超標仍被勸退

男友買便當「喝光整鍋免費湯」　老闆娘不忍了！她嘆：很丟臉

噁爆！過濾自來水變黑機油芯　彰化大村鄉親怒轟：這水能喝？

「會考9.6分上師大附中」引熱議　入學委員會：是特殊生外加名額

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

北科大生要辦「飯桶王大賽」！教育部喊不樂見　曾有人吞饅頭噎死

ETC合約2025年到期！遠通電收爭取續約　高公局：明年下半年決定

火鍋吃到飽「飯要等10分鐘」　他等到結帳還在煮！老闆1補償驚呆

大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

今年首批日本食品輻射殘留　愛知縣「越桔萃取物」未超標仍被勸退

男友買便當「喝光整鍋免費湯」　老闆娘不忍了！她嘆：很丟臉

噁爆！過濾自來水變黑機油芯　彰化大村鄉親怒轟：這水能喝？

「會考9.6分上師大附中」引熱議　入學委員會：是特殊生外加名額

長毛貓天生失明「半邊臉歪歪」苦蹲收容所等家　志工心疼：牠很美

星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

做陰莖增大術遇「假醫生」！32歲男爆併發症　敗血症慘死

疑因人類餵食改變習性　「玉山萌獸」黃喉貂竟追車乞食

指民進黨「全黨護一人」釀外役監亂象　林為洲：應全黨道歉

Aston Martin「手排神獸」預告7／11亮相　700匹V12動力純粹樂趣

全世界只在乎芭比！　萊恩葛斯林走心唱「我只是肯尼」洩邊緣心聲

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

優秀學生留屏縣升學縣立高中　最高可領18萬獎學金

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

生活熱門新聞

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

城隍警示小心火和電　4生肖注意

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

UNIQLO「免費好康」被挖出

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

更多熱門

相關新聞

防諾羅病毒+腸病毒　南投醫院小兒急診春節不打烊

防諾羅病毒+腸病毒　南投醫院小兒急診春節不打烊

今年春節連假從20日至29日長達10天，依據衛福部管署監測資料，全國門急診腹瀉就診人次自上週起呈現上升趨勢，且有群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主；另腸病毒門急診就診人次也呈緩升，且近期陸續出現腸病毒併發重症之病例，顯示腸病毒感染風險上升。

南投醫院增設興光日照中心　提供30名額

南投醫院增設興光日照中心　提供30名額

陽明交大與南投醫院、草屯療養院分別簽約合作

陽明交大與南投醫院、草屯療養院分別簽約合作

中風傷腦患失語症　男子靠練唱找回溝通能力

中風傷腦患失語症　男子靠練唱找回溝通能力

確診1歲嬰打翻火鍋　全身13%燙傷

確診1歲嬰打翻火鍋　全身13%燙傷

關鍵字：

南投醫院語言治療師MBSImP認證吞嚥攝影檢查服務

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面