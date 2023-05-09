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母溺3C養出遲緩兒！醫曝「親子共讀」重要性　3歲前是早療黃金期

▲▼褓母,家教,教育,教學,小孩。（圖／CFP）

▲醫師鼓勵親子互動，促進發展能力。（圖／CFP）

記者嚴云岑／台北報導

2歲半的羅小妹早上由爺爺奶奶照顧，晚上則回歸母親照顧，但母親為3C控，與孩子互動少，以致羅小妹到1歲半單音仍發不全，對外界刺激理解不足，經由親子共讀和語言治療介入後，雖然還是較同齡孩童落後，但粗細動作已慢慢恢復正常。

少子化時代每個孩子都是寶，衛福部自109年起試辦「幼兒專責醫師制度計畫」，請兒科醫師、家庭醫師擔任0~3歲幼兒的「醫療管家」，今年起於全台22縣市推動，針對沒有適切表達能力的幼兒，定期檢視身體發育和行為發展，也能及早揪出受虐或遲緩兒，給予最及時的治療與改善。

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▲▼幼兒專責醫師制度。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部自109年起試辦「幼兒專責醫師制度計畫」。（圖／記者嚴云岑攝）

收治個案的新竹縣幼兒專科醫師麥建方表示，羅小妹是在爺爺奶奶帶往診所接種疫苗時發現異常，當時開了轉診單，希望家長帶去做早療，結果開單1.5個月都無動於衷，「後來他們回來看一次我就勸一次」，一度把爺爺奶奶勸跑了，但後來因故回診打預防針，他把握機會要求家訪，並宣導親子共讀，另於2歲開始請語言治療師介入，把失去的刺激一點一滴補回來。

「兒虐不只是身體上的傷，也可能是忽視導致。」麥建方提到，近年來房價物價高漲，年輕父母為了賺錢，只能將孩子交給祖父母代養或送托嬰中心，而在隔代教養或一對多的照顧下，照顧者只能做到「不要出狀況」，並無太多心力與孩子聊天。而當孩童少了外在刺激，開口講話能力也會受限，最終一句話也說不出。

▲▼幼兒專責醫師制度計畫。（圖／衛福部提供）

▲幼兒專責醫師重點工作項目。（圖／衛福部提供）

麥建方表示，在加入幼兒專責醫師試辦計畫後，診所團隊共收案1166人，另執行6次居家訪視，揪出多名發展遲緩個案。另有一名由經營雜貨店的阿公阿嬤照顧的幼童，因平時只有一狗一貓與電視相伴，直到2歲還無法開口，也是透過早療介入變得「嘰哩呱啦」。

「孩子內生性語言發展在2歲以內，3歲以前則是早療黃金期。」麥建方提到，若家長無法陪伴，照顧者可以透過親子共讀，將孩子抱在手裡朗誦故事書，同時給予肌膚、聲音與視覺刺激，刺激大腦聽覺中樞與其他感官發展的連結，長大後才不會有愛說不出口，衍伸出情緒與社交問題。

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