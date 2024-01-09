酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

記者鄭佩玟／新北報導

國防部今（9）日下午三度發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」嚇壞不少民眾。對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，絕對不容許中共挑釁行為，但上次沒發布警報，這次又發又說是衛星，又說好像不是？那到底是甚麼？是不是又要說是中共介選？

▲侯友宜「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放!?—賴清德要繼續護惡懲善嗎?」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

本周六就是總統與立委大選日，今天下午3點多，台灣許多民眾手機傳出國家級警報，內容稱中國15：04發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理，由於國防部國家警報中的英文出現Missile（飛彈），讓民眾看了大驚失色。

侯辦隨後也發布新聞稿指出，侯友宜表示，行政院長陳建仁在立法院質詢時，第一時間聲稱是「大陸發射飛彈」，但事後又改口是口誤，而國防部剛剛也發布道歉聲明，表示簡訊英文用語有誤，向社會大眾致歉。然而無論如何，整件事的過程已凸顯了極為嚴重的國安問題，到底是誰將錯誤資訊提供給陳建仁，把發射衞星變成發射飛彈？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？國安單位應該在24小時內調查清楚，公布真相。

侯友宜指出，台灣絕對不允許中共任何的挑釁行為，但剛剛國家警報，讓許多民眾都很緊張，中文寫的是「衛星」，英文卻是「MISSILE」（中文：飛彈），到底飛過的是什麼？根本在恐嚇民眾。

侯競辦發言人陳柏翰表示，在過去的案例中，中共曾在2022年發射飛彈飛越台灣上空，在去年也至少有三次發射衛星，飛經台灣上空，最近一次還是在上個月30日，然而國防部皆未以國家警報系統發布警訊，這次是基於甚麼原因發布？難道又要說是中國介選？還是根本是民進黨在藉中共恐嚇老百姓？國安單位應該要講清楚說明白。