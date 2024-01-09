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國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別誤導民眾

▲朱立倫質疑，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫質疑，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國防部今（9）日下午3時14分，突連續四次發布國家級警報，針對中共於15時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，嚇壞台灣民眾。但弔詭的是，中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「飛彈」。國民黨主席朱立倫質疑，第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」，國防部或民進黨應該說明清楚。

本周六就是總統與立委大選日，今天下午3點多，台灣許多民眾手機傳出國家級警報，內容稱中國15：04發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理，讓民眾大驚失色。

朱立倫今日下午南下台中替國民黨立委候選人車掃拉票，下午3點多到中三選區替立委候選人楊瓊瓔車掃。對於國家級警報簡訊，朱立倫直言，自己第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，全民都嚇了一跳，以為是飛彈，結果是衛星，「但我們的英文名稱對外媒來說，看到的是Missile，是飛彈。我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾！」

朱立倫強調，過去到現在一定有很多衛星發射，但這次衛星發射為何用國家級警報發出簡訊？無論國防部或民進黨一定要對民眾完整說明。

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