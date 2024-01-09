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吳子嘉「官員靠疫苗貪1億」翻車！被證人打臉　蘇貞昌：不該縱容

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

在採購新冠疫苗期間，名嘴吳子嘉聲稱，時任行政院長蘇貞昌、時任衛福部長陳時中靠疫苗賺了1億美元，被提告求償1000萬元；結果，吳子嘉的深喉嚨、上海復星在台代理人王國綸坦承訊息沒有查證，否認有所謂1億美元價差跟官員貪污情事。對此，蘇貞昌9日表示，對意圖用疫情製造恐慌，獲取聲量的人，不該縱容。

吳子嘉在網路節目中聲稱，「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」、「把合約封存30年不准看，貪污近30億台幣」等，遭到蘇貞昌、陳時中怒告。結果，吳子嘉的深喉嚨王國綸在去年（2023年）11月出庭時表示，自己跟BNT大中華地區總代理、上海復星董事長（郭廣昌）、副董事長及執行長是超過10年的朋友，因此獲得授權為台灣代理人。

王國綸也表示，他認為過程不合常理，才找吳子嘉抱怨並爆料。但在陳時中委任律師猛烈逼問下，他坦承訊息全來自上海復星國際部總經理黃獻輝，自己並沒有查證，他也否認聽過或講過，所謂1億美元價差或官員貪污等情事，證詞都打臉吳子嘉。

對此，蘇貞昌9日表示，疫情期間，充斥著許多假訊息，其中最令人厭惡的，就是指控政府官員在疫情期間貪汙。結果在法庭上，無論是散播假訊息的人，或是散播假訊息的人所邀請來的證人，全部都 證實沒有貪汙、政府沒有先付5000萬美元訂金、沒有每劑買貴10美元的合約。

蘇貞昌表示，即使沒有做到一百分，台灣的防疫成果在全球仍屬於前段班，因為相對其他國家，在疫情期間，政府用最少的管制、盡可能對民眾影響最小的民主防疫模式，創造了全球前幾名的高度經濟成長率。

蘇貞昌強調，對抗疫情應該同心協力，不分彼此。但是對於意圖利用疫情製造恐慌、獲取聲量的人，我們不該縱容。

▼吳子嘉聲稱，時任行政院長蘇貞昌、時任衛福部長陳時中靠疫苗賺了1億美元，被提告求償1000萬元；結果，吳子嘉的深喉嚨、上海復星在台代理人王國綸坦承訊息沒有查證，否認有所謂1億美元價差跟官員貪污情事。（圖／蘇貞昌臉書）

▲▼吳子嘉聲稱，時任行政院長蘇貞昌、時任衛福部長陳時中靠疫苗賺了1億美元，被提告求償1000萬元；結果，吳子嘉的深喉嚨、上海復星在台代理人王國綸坦承訊息沒有查證，否認有所謂1億美元價差跟官員貪污情事。（圖／蘇貞昌臉書）▲▼吳子嘉聲稱，時任行政院長蘇貞昌、時任衛福部長陳時中靠疫苗賺了1億美元，被提告求償1000萬元；結果，吳子嘉的深喉嚨、上海復星在台代理人王國綸坦承訊息沒有查證，否認有所謂1億美元價差跟官員貪污情事。（圖／蘇貞昌臉書）

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