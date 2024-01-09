重申不必宣布獨立　賴清德：若我當選　中國有機會檢討對台政策

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／嘉義報導

總統選舉倒數4天，民進黨今（9）上午在台北市舉行「2024總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，總統候選人賴清德與會回應外媒提問，直言中華民國台灣已經是一個擁有主權獨立的國家，沒有另行宣布獨立的必要，同時中國也有責任，要回到國際秩序的軌道上，倘若自己當選總統，中國就有機會檢討對台政策，有助於在印太創造一個新局面。

有外媒會中詢問賴清德，若未來當選總統，會如何因應國際社會「不希望改變現狀」同時又兼顧「遭受到外來壓力」？對此，賴清德回應，台海維持現狀是符合台灣、中國、國際社會的共同利益，台海和平穩定不單純是台灣與中國的問題而已，現在已經是國際社會的問題，所以在去年七大公約國領袖會議中，日本首相岸田文雄特別強調，台灣的安全問題是全世界的問題，台海的和平穩定，是全球安全和繁榮發展的必要元素。

賴清德表示，台灣站在印太第一島鏈，面對中國的威脅，當然責無旁貸，要善盡自己的責任，維持台海現狀，其中幾個作法，是他會落實自己提出的「和平四大支柱行動方案」，第二會延續總統蔡英文穩健的外交、國防、兩岸政策，第三是「我們並沒有任何計畫（指改變現狀）」。

賴清德續指，「因為台灣已經是一個擁有主權獨立的國家，沒有另行宣布獨立的必要，中華民國台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另行宣布獨立的必要」，另外對於維持現狀，除了要善盡責任，台灣也很高興、感謝國際社會持續關注台海的和平穩定，如果國際的力量能夠持續關注，相信有助於維持台海的現狀。

最後，賴清德說明，中國也有責任，希望中國能夠回到國際秩序的軌道上面來，也能夠善盡中國的責任，這樣才有辦法（維持現狀）。

賴清德說，如果他當選總統，也可以說明：台灣的民意所支持的國家方向是「信賴台灣，持續走進世界」，中國就有機會檢討他們的對台政策，如果是在野黨當選，而且是在中國威脅、介入這場選舉之下當選，那中國是不可能改變他們目前對台政策，或者是在印太的政策，「我當選是有助於在印太創造一個新的局面，讓台灣、中國還有國際社會，在新的局面下，能夠穩定台海的現狀，以及印太的和平發展」。