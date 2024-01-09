外媒問兩岸對話　賴清德批馬英九：8年任內荒廢國防及國安

▲有外媒在記者會中，談及馬英九對兩岸議題的說法。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨今（9）上午在台北市舉行「2024總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，總統候選人賴清德與會回應外媒提問，批評前總統馬英九在野時期領軍阻擋軍購案，總統任內把國防、國安擺在次要，荒廢了國安的力量，顯示「賴蕭配」與國民黨主張的方向是不同的，「我們追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意」。

有外媒關注，國民黨籍的馬英九接受訪問時，強調兩岸對話的重要性，請問賴清德是否認同「以交流對話取代對抗」的說法？

對此，賴清德說，馬英九回答這位記者的內容，與他過去在社會上傳達的訊息相差不大，他與副總統候選人蕭美琴將會延續總統蔡英文深受國際社會肯定的政策，透過雙管齊下，「和平無價戰爭沒有贏家，和平是唯一的選項，所以只要對等、尊嚴，台灣的門永遠都是開的，願意跟中國來進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，也藉此來穩定台海和平」。

不過，賴清德也說，對和平有理想，但不能有幻想，接受「一個原則（指一個中國原則）」的主張，不是真正的和平，沒有主權的和平就跟香港一樣，是假和平，所以，他的主張是「要建立威懾的力量」，包括強化國防力量，不管是軍事採購或國防自主，以及強化經濟實力，台灣要擴大產業優勢，站穩供應鏈，讓供應鏈具備韌性及安全，最後是與國際社會加強合作，與民主陣營肩並肩站在一起。

賴清德說，「我們追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意」，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆，或現在的香港，都是很好的例子；馬英九過去8年任內接受九二共識，把國防、國安工作擺在次要，也因此荒廢了國安的力量，而民進黨第一次執政時，馬英九作為國民黨主席，就是他領軍阻擋台灣的軍購案，由此種種可以看出來，在國家的方向上，「我們兩個（賴清德與蕭美琴）所主張的國家方向，跟在野黨、國民黨所主張的國家方向是不同的」。