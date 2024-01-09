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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球關注台灣！賴清德今開國際記者會　跨28國、128家外媒齊聚

▲▼民進黨總統候選人賴清德。（圖／競選總部提供）

▲民進黨總統候選人賴清德出席造勢活動。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／嘉義報導

總統立委選舉倒數4天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（9）上午出席「選前國際記者會」，接受來自各國的媒體代表提問，經統計，共有來自28國、128家外媒報名參與，不少國際主流媒體甚至派出5人以上團隊抵台採訪。對此，涉外人士指出，這顯示國際關注台灣選舉，高度關注台灣的選舉結果，將如何影響兩岸及國際情勢。

據了解，民進黨今天上午舉行「2024總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，最終共計有28國、128家國際媒體、217人參與，向賴清德與蕭美琴進行現場提問。與會的22國媒體包含日本、美國、韓國、瑞典、丹麥、愛爾蘭、捷克、盧森堡、土耳其、巴西、卡達，阿拉伯聯合大公國等國，其中尤以日本、美國媒體陣容最為浩大，分別有近20家媒體、近50人報名參與此場國際記者會。

除此之外，不少國際媒體都出動5人以上團隊報名與會，包含《紐約時報（The New York Times）》、《法新社（FTP）》、《路透社（Reuters）》、《日本時事通信社》、《日本經濟新聞與義大利廣播電視公司（Rai）》等。

對此，一名涉外人士點評說，這顯示國際主流媒體都非常關注台灣大選，法國、澳洲重要媒體幾乎全數抵台，紐約時報、法新社也派出多位記者或編輯主管來台支援，報導此次台灣大選的外媒都相當關注中國介選議題，也在意台灣的選舉結果會如何影響兩岸關係與國際情勢。

該人士轉述，由於疫情因素與半導體產業優勢，台灣情勢逐漸受到國際矚目，更陸續有外國訪團來台支持，國際媒體針對台灣的報導也越來越多，「以前他們要報導台灣，總部可能還會說這個好像還好，但是現在反而會被總部要求不能漏台灣的新聞」。

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