港大正妹博士「下海」當直播主！臥底秀場半年　爆秘辛：像個傻子

▲港大博士生寫論文下海當直播主。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

香港大學博士生王怡霖，從2018年起研究秀場直播，一種線上社交直播類型。2019年，為了完成畢業論文，她親自體驗當一名直播主半年。在她的研究中，能持久留在秀場直播行業里的直播主，多為社會資源較弱勢的女性，需要在鏡頭前敢玩敢秀，也要願意在「榜一大哥」送大禮後，服從他們的指令，下播後再繼續和他們維繫關係。

據《澎湃新聞》報導，截至2023年，超9500萬個直播帳號活躍在抖音、快手、陌陌等直播平台上。2021年中國直播市場規模達到 1844.2 億元人民幣。

5年前，王怡霖涉足了一片新的「田野」。她是香港大學的博士生，從2018年起研究秀場直播。為了研究課題做田野調查，她於2019年3到8月成為一名秀場女主播（台稱：直播主）。

王怡霖首先在某招聘網站上發布秀場主播的求職廣告，並最終與位於成都的某大陸十佳公會（文中簡稱A公會）簽約。在A公會的推薦下，她從2019年3月起在秀場直播平台M作為主播進行全職直播。

▲公會直播間。（圖／翻攝自澎湃新聞）

2019年3月至5月初，王怡霖在公會參加新主播培訓以及面向新主播的公會內部比賽，為了儘快與公會工作人員以及其他簽約主播建立聯繫，王怡霖利用公會提供的公司直播間進行線下直播。2019年5月中旬至8月，為了有更靈活的時間可以與平台上的主播和觀眾建立聯繫，王怡霖回到成都家中進行直播。

在共計6個月作為女主播的直播體驗中，王怡霖需要完成公會下達的直播任務，即平均每天直播5到7小時，每月有效直播不低於25天。截至2019年8月15日，王怡霖在平台M總共完成109場直播，進行了496場PK比賽。共計25613人收看了直播，其中710人完成了直播打賞（贈送虛擬禮物）。

剛開始，公會告訴她，「新主播一定要出去不斷地跟人PK，才能引流。」她就通過系統匹配PK，匹配到一個男主播，由他制定PK規則。她説，「對方讓我輸了後跟著他做動作，我一聽好像也沒很過分。」

沒想到，王怡霖輸了之後，男主播說「妳現在就跟著我做」，不斷地讓她調整，比如做往下、點頭之類的動作。王怡霖表示，「那時朋友看我直播，突然發微信說那個鏡頭像有性意味。」

王怡霖沮喪表示，「我沒有敏感性，沒意識到動作通過鏡頭展現之後，呈現出了不一樣的效果。那時我發現很多人都在笑我，我覺得自己像個傻子，特別特別難過。」

▲直播間內牆上貼的內容。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在王怡霖的研究中，除去當紅主播，能持久留在秀場直播行業裡的主播，多為社會資源較弱勢的女性。她說，「我訪談的很多秀場主播，大部分感到很痛苦，很多人長期在熬夜，氣色不好；直播要放很大聲的音樂，每天戴耳機5小時以上，耳朵很疼。還有精神上的影響，長期做這工作，主播情緒沒有一天平穩過；內心壓力很大，長期有不安全感-這是要獲得別人喜歡才能賺錢的行業，是討好型的。」

「即使主播跟自己的粉絲沒有發生線下實質性的關係，但要給他們製造一種線上的親密。我幾乎沒有碰到過有主播說自己還在婚姻裡」，王怡霖坦言，「一些女孩在這份工作中存有困惑，比如說收了別人贈送自己的禮物後，人家要求回報，約主播見面。很多時候對方要求主播不斷地跟他視訊、打電話，不這麼做的話，關係沒辦法維繫。」

▲王怡霖的博士論文。（圖／翻攝自澎湃新聞）

而「榜一大哥」們則試圖在線上填補一些線下生活的空白，或為了排解在異鄉的孤獨感、或釋放日夜顛倒的工作壓力、或渴望親密關係……。

有個「大哥」在國外，每天工作日夜顛倒，他會在直播間釋放壓力，一個月花10萬（人民幣，下同）來刷禮物，以此獲得一種存在感。他很在乎自己刷了很多禮物後，主播有沒有表示出感謝、感恩，一旦主播的反應不如他預期，他會立刻把主播拉黑，覺得對方忘恩負義，他強烈希望通過消費來獲得一種尊重。

王怡霖表示，每個「大哥」要求不一樣，有的希望體驗一種親密關係，和主播模擬談戀愛，主播下播後聯繫「大哥」會表現得像女朋友。

受訪時，王怡霖坦言，「我論文寫完，也還沒完全走出來。我覺得這是太獨特的一份體驗，真實地感受到這個體驗對人的改變。平台更新發展很快。作為研究者，我們可以退出，可以只作為旁觀者，決定要不要進入、分析、寫些什麼。但對於很多人來說，他們是被動地捲入其中。我不想承認的一點是，在我的研究中，對很多主播來說，做直播是他現有所有選擇裡面相對更好的。」