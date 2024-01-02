斗內正妹直播主1對1裸聊！噁男偷拍她下體還PO網　遭判2月

▲嘉義一名陳姓男子斗內直播主1對1裸體視訊，竟全程偷拍還PO網分享，遭判2月。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義一名陳姓男子去年7月在直播平台上斗內一名身材火辣的正妹直播主，要求她在1對1聊天室裸體視訊，女直播主答應後以直播方式露出下體供陳男觀看，沒想到陳男竟偷錄下過程，還將影片PO到公開網站供其他網友觀看，遭女直播主一狀告上法院，嘉義地院審理後，依妨害秘密罪處2月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，陳男去年7月14日晚間在「LIVE173」影音視訊平台，透過1對1聊天室認識一名34歲女直播主，並表明願意贈送該平台點數要求她露點視訊，女直播主同意後以線上直播方式裸露下體讓陳男觀看，不料陳男竟偷錄下女直播主裸體影片，並將影片PO到色情網站，且當時約有40人觀看，女直播主得知被偷拍後，氣得報警提告。

嘉義地院審理後，認為陳男為滿足個人私慾，未經女直播者同意，竟錄下女方非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害女直播主人格隱私權，所為實無可取；審酌陳男事後坦承犯行、尚知悔悟，但他與女直播主間因調解金額無共識，故未成立調解，因此法院依妨害秘密罪處2月有期徒刑，可易科罰金。

