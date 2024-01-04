恐怖前任「用命」求復合！守家門盯梢跪地磕頭　直播主女友嚇瘋

▲男子為了與前女友復合，多次在家門口盯梢、傳訊騷擾。（示意圖，非本案當事人／視覺中國CFP）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名陳姓男子為讓直播主前女友答應復合，長達4個月期間不斷跟蹤、盯梢，並多次在社群網站PO出女子性感照、家庭照，某夜甚至在女子返家時，衝至面前磕頭下跪，女子心生恐懼報警提告，新竹地院依跟蹤騷擾罪處4月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男與直播主小雪（化名）為前同居男女朋友關係，因故分手，陳男為了復合，在今年3月7日至8月22日期間做出各種跟蹤、盯梢等行徑，包括在臉書、IG貼出小雪不願公開之性感照、家庭照，更在7月3日深夜守在小雪家門前，等小雪出現時即抓住其雙腳，並跪下大力磕頭，不讓小雪回家。

不僅如此，7月4日上午陳男傳訊「好吧！我知道了，我去結束一切」、「我在你家樓下做」，7月23日又稱「你要這樣對我就是了」、「你是不是要我的命」、「我真的只是想跟你說，你卻說的我好像怎麼樣，我對你不夠好？我不夠愛你？」、「如果要我的命你跟我說」及「我會給你」，以性命威脅小雪，還在小雪直播聊天室多次留言騷擾，各種威嚇手法使小雪無法再忍耐，報警處理，檢方調查後依法起訴。

法官認為，陳男告不思尊重與他人相處之界線，致小雪心生畏怖並影響其日常生活及社會活動，經員警告誡後仍不斷為之，顯見其自我控制能力甚差，漠視法律規範，犯後態度尚非良好，又審酌陳男曾有違反家庭暴力防治法之前科，依跟蹤騷擾罪處4月，得易科罰金。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995