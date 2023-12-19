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社會 社會焦點 保障人權

直播主吳小哲遭擄凌虐6hrs...骨頭被挖起來　「包龍星」3煞賠232萬

▲ 吳小哲遭擄虐打後，曾露面談傷勢。（圖／翻攝自吳小哲直播台）

▲ 吳小哲遭同行擄虐毆打，法院判決包龍星直播網3成員連帶賠償232萬元。（圖／翻攝自吳小哲直播台）

記者吳佩蓁／高雄報導

直播主吳小哲（本名吳季哲）2019年8月27日直播時遭人擄走，被凌虐6小時打斷手腳棄置公園，涉案的「包龍星直播台」成員洪男（賢哥）、陳男、潘男等人，刑事部分二審判處1年10個月至2年9個月不等徒刑；民事部分，高雄高分院判處3人應連帶賠償232萬元，其中150萬為精神慰撫金，全案還可上訴。

回顧案情，吳小哲本來與洪男共同經營「包龍星直播台」，後因理念不和拆夥，吳小哲事後發文，「不是斷手斷腳就是要告，天下就是有這種愛亂汙衊人，不檢討不認錯愛帶風向的人，我們用生命在拚，人家用嘴巴在經營，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台，沒人數快去買，麻煩不要再說到我們台」，疑似因此惹怒對方，吳小哲當晚直播時在鏡頭前遭人擄走虐打，雖然他一度乘隙逃走，但最終仍被抓回綑綁毆打，直到隔天凌晨，才被警方在一處公園尋獲。

事後吳小哲出面召開記者會，他心有餘悸表示，「當時被打完之後，他們又拿出甩棍，我整個骨頭都挖起來，我不像是一個廢人嗎？」而他也提到，自己和洪男是20年的好友，卻遭到他和另外2人輪流毆打，不僅被打成重傷、殘廢，未來還得裝上人工關節。

刑事部分，二審法官認為，3人至今未與吳小哲達成和解，依傷害、剝奪他人行動自由等罪，分別判處洪男2年2月、潘男1年10月、陳男2年9個月徒刑。民事部分，吳小哲請求看護、醫療、工作能力減損等共365萬元。

高雄高分院審理後，調閱其病例及治療經過，認為吳小哲傷勢嚴重四肢多處骨折，先後經過多次手術，術後仍有續發關節退化性，判洪男等3人應連帶賠償吳醫療費、看護費、計程車費、因傷不能工作之收入損失、勞動能力減損損害合計82萬9千元，精神慰撫金部分，法官考量洪男現從事殯葬業，無固定收入、陳男擔任冷氣工，平均月薪2～3萬元；潘男現為臨時工，無固定收入，判賠醫療費用、勞損失，以及150萬元精神慰撫金，共計232萬餘元，全案還可上訴。

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