獨／Toyz現身！送飲料吸200人　館粉搶頭香再嗆：販毒狗

記者許權毅／台中報導

知名直播主Toyz月初受邀2023星光電競大賞，與亞洲統神引爆「統椅大戰」後，還砸毀世界冠軍戒指道歉，掀起熱議。今日Toyz現身台中替自家飲料店宣傳，傳出有學生嗆要去現場「做做效果」，Toyz笑回應「習慣了啦！」引爆現場近200名學生歡呼。現場搶頭香的民眾則說：「我是館粉來看熱鬧！Toyz販毒狗快去關一關！」

Toyz在5日直播為現身頒獎典禮道歉，當著6.7萬粉絲面前砸爛冠軍戒指，宣布退出電競圈；6日台中地院對Toyz毒品案進行二審宣判，最終維持4年2月徒刑。

▲▼Toyz一現身就拿起手機跟粉絲互拍，引起學生歡呼。（圖／記者許權毅攝）



屢屢登上新聞版面的Toyz在多起事件後，今日難得現身公開活動，替自家飲品店「巡店送飲料」。興大店店長指出，今日活動16點開始，結果有學生14點就來排隊，號碼牌只發了10分鐘就沒了，可見Toyz雖然爭議，仍有不少粉絲，今日現場大約九成都是興大學生。

Toyz在下午4時左右現身，馬上拿著手機對至少200名粉絲拍攝，時不時喊聲，獲得粉絲熱情回應。《ETtoday新聞雲》獨家訪問Toyz，面對有學生嗆說要到現場「做做效果」，嗆Toyz是「販毒狗」一事，Toyz僅說「習慣了啦！不會心情不好」接著轉身展現強大號召力，吆喝著粉絲一同「喊一下」回應。對於號碼牌火速發完，Toyz表示，「意料之內，謝謝。」

至於「統椅大戰」爭議一事，Toyz表示，其實該說的在直播都說了，「那次活動有問題的不是我，我也是受邀出席，變成這樣也不是我願意的，這些事情讓大家覺得不好、不對的話，如果要用這種檢視高度來看，很多人都需要被放大檢視，不只是只有我，很多不同領域的人都有這些問題。」

現場排第一名的興大生說：「我2點就過來，我本人是館粉，其實不是特別喜歡Toyz，想說來跟個風，既然都來了，看一下阿館為什麼這麼討厭他！趕快去關一關販毒狗！」另一對情侶粉絲則表示，平時會看直播，對於爭議性話題覺得只是想製造新聞，創造流量。

記者實際觀察現場約200名學生、粉絲，約8成是男性，2成女性，還有民眾特別拿著禮物要給Toyz簽名。不過在此之前，不少學生在網路討論，大嗆「排隊看一個販毒的人」、「有沒有人要跟我去現場做做效果」、「看販毒仔也爽？」