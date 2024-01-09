推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻！她老公女兒就在外面...遭判8月

▲賴姓推拿師誆騙婦人可以「拉開氣結」指侵得逞，遭判8月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／南投報導

南投一名賴姓推拿師從事推拿整復30年，去年一名少婦因脊椎宿疾，在老公和女兒陪同下，到賴男工作室接受推拿治療，沒想到賴男竟以「治療坐骨神經」、「拉開氣結」為由對婦人指侵得逞，事後婦人因舊疾復發到醫院求診，才知遭賴男誆騙。南投地院審理後，依利用權勢性交罪，判賴男8月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，去年7月17日上午婦人為緩解脊椎疼痛宿疾，經友人介紹，在老公和女兒陪同下，前往賴男工作室嘗試推拿治療，沒想到賴男見婦人姿色姣好竟起色心，趁何姓女助手不在場時，對婦人進行推拿療程，並假借「以治療坐骨神經」、「撥正腰椎盤突出」為由，以手指侵入婦人肛門，接著又要她仰躺，指侵婦人得逞。

過程中，婦人雖曾提出質疑為何需要此等療程，賴男則藉口以手指插入陰道可以拉開氣結，治療才算完成等語，導致婦人信以為真，事後婦人因脊椎疼痛未改善，她到醫院就醫時，經醫護人員告知推拿不能有侵入性治療行為，少婦才知道受害並報警處理。

南投地院審理，認為賴男以手指侵犯婦人，均已逸脫民俗療法之按摩範圍，認定賴男所為非出於治療目的，而是為滿足自己性慾，對少婦所為屬猥褻及性交行為。

法官認為賴男藉由民俗療法按摩之機會，利用少婦對其整復推拿專業之信賴，竟指侵少婦，所為實不可取，考量賴男從事推拿工作30年，經濟小康，家中有配偶及2名孫子，他雖事後坦承犯行，但因未與婦人達成和解，也尚未賠償對方，法官依犯利用權勢性交罪，判賴男8月徒刑，全案仍可上訴。