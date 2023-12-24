送老人回家見女看護起色心！阿兵哥指侵還偷錢...賠30萬換免囚

▲顏男見陳姓老翁的外籍女看護身材曼妙，竟起色心指侵得逞，還偷竊老翁300元被逮個正著。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／基隆報導

基隆一名顏姓男子在服役期間，協助陳姓老翁返家，沒想到他見到陳家外籍看護小芳（化名）身材曼妙，竟起色心將她強拉進廚房強吻、指侵得逞，事後要離去時，還偷竊老翁皮夾內300元現金，被小芳逮個正著。基隆地院審理後，依強制性交罪判處顏男2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，顏男去年11月19日凌晨協助陳姓老翁返家，沒想到他一進陳家見到外籍女看護小芳時竟一時色慾薰心，他將小方強行拉進廚房，先強吻她後再將她壓至廚房流理台上，脫下小芳內褲指侵得逞。

事後顏男要離去時，發現陳姓老翁的皮包無人看管，他竟伸手偷竊皮包中300元現金，被小芳發現後，他才將錢放回原處。

基隆地院審酌，顏男坦承犯行，態度尚佳，也與小芳達成調解並已支付她30萬元賠償金，小芳也認為他年紀尚輕，且已坦承犯行，願予顏男機會，因此法官依強制性交罪判處顏男2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付台幣10萬元，與200小時義務勞務。至於，竊盜罪部分，法院考量顏男已物歸原主，判他拘役50天，緩刑2年。