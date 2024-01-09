小貨車擦撞機車！移動現場肇逃喊：被追撞　女騎士重傷家屬怒了

▲網友PO影片指控送瓦斯司機涉嫌肇事逃逸，棄女騎士於不顧，全案由麻豆分局調查偵辦中。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

「原來送瓦斯桶比人命還要重要！」，有網友在網路社群PO文指出，1月6日下午4時多，台南六甲區發生1起車禍，女騎士因腦出血人在加護病房觀察，該名肇事司機涉嫌破壞現場把機車移到旁邊，把人遺棄在路中間自行離去，事後去派出所自首說女騎士追撞他，他趕著送瓦斯桶所以先離開現場！網友直言「沒天理」！

網友指控稱：「我的家人在113年1月6日下午4時多的時候被撞了！由於腦出血目前媽媽還在加護病房！請大家看影片，司機破壞現場把機車移到旁邊後，就把家人遺棄在路中間，自行離去！後來司機有去派出所自首說我媽媽追撞他，因為他還趕著送瓦斯桶，所以先離開現場！請問這還有天理嗎？假如沒有熱心民眾幫忙在指揮交通，後面又來幾台車撞上去的話，後果不堪設想…原來送瓦斯桶，可能比我媽媽的生命還要重要…。



台南市警麻豆分局指出，1月6日下午4時57分許在六甲區市165線28.8公里處，發生一起交通事故，陳姓男子（56年次）駕駛自小貨車(載運瓦斯)由中正路1213巷往市165線向西行駛，與邱姓女子（59年次）駕駛機車沿市165線向西行駛，雙方於路口發生碰撞，致邱女受傷送醫治療，陳男案發後駛離現場，涉嫌肇事逃逸，麻豆分局已通知陳男到案，依法偵辦。

麻豆警分局分局長林獻力提醒民眾駕車行經無號誌路口，應「慢、看、停」，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過。另駕駛人肇事後切勿逃逸，倘致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並依刑法第185條之4交通肇事逃逸罪移送法辦。