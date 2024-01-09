獨／載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍還一路尾隨

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子日前開車載妻兒返家時，行經中山高架道路往北市，發現一輛白色轎車在路中慢行，並開起雙黃燈閃爍，男子伺機超車時，赫然發現駕駛座窗戶放下，駕駛手伸出窗外，手上拿著一把槍，且該駕駛還一路尾隨，男子擔心車上妻兒安危，立即加速離去，直到不見該車蹤影，才安心將車速放慢，返回北市萬華住處。

▲小吳載妻兒返家途中，超車時發現對方從車窗亮出槍枝。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，小吳（化名）上週四（4日）晚間，開著自己的BMW到新北林口找家人，聚會結束後，從五股交流道下接中山高架道路，行經三重路段準備接忠孝橋時，發現前方一輛白色自小客，在路中緩慢行駛，途中還不斷急煞，並亮起雙黃燈，小吳以為該車發生問題，在後方伺機超車。

▲小吳超車後，作勢下快速道路，發現對方仍尾隨後方。（圖／記者陸運陞翻攝）

小吳趁隙順利超車後，赫然發現白車駕駛手伸出窗外，並拿著一把槍，小吳立即繼續向前行駛，並接往水源快速道路，但白車卻加速尾隨後方，小吳原本以為自己多慮，曾作勢要下快速道路，隨後回快速道路上，該車卻依造他的路線尾隨，才讓小吳驚覺確認遭跟蹤。

小吳表示，當時確認遭跟蹤後，擔心車上妻兒安全，才不顧速限加速擺脫該車，確定擺脫該車尾隨後，才安心地返回萬華住處。小吳心有餘悸的說，當時並未與對方發生糾紛，不知為何對方會突然亮槍。事後，小吳雖然向警方檢舉對方在路中多次無故煞車，但因自己開店做生意，擔心招惹對方，並未向警方報案。

▲小吳表示並未與對方發生糾紛，對方則慢駛在路中亮起雙黃燈，才會趁機超車。（圖／記者陸運陞翻攝）