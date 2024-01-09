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台南西門圓環改善計畫啟動　10日起開放機慢車直行穿越

▲台南市長黃偉哲宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區西門圓環位於重要道路節點，圓環周邊車流、人流量多且相對複雜，交通局已完成短期改善方案及中長期改善計畫，讓西門圓環發揮簡化車流功能並兼顧各式用路人通行需求。

交通局表示，10日起西門圓環開放機車直行穿越，同時，包括東門及湯德章公園等3處圓環一併禁止機車可以紅燈右轉，提醒用路人行經圓環請依交通號誌行駛，確保用路安全。

▲台南市長黃偉哲宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲9日正式宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環，除可縮短行駛距離外，更可以減少機車轉向進出圓環時跟行人產生的交織點，對於行人安全與機車行車效率都能同步提升，屬於短期的改善作為。

交通局王銘德局長指出，依照以往路口車流轉向調查經驗，一般路口直行車流約佔7~8成左右，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，可大幅度減少入、出環機車與行人產生的衝突，同時也會在圓環雙向號誌增設行人綠燈早開，讓行人路權可以得到優先保障。此外，目前西門圓環因開放機車可紅燈右轉入環，對於同時間擁有綠燈通行權的行人產生潛在衝突風險，配合機車開放直行穿越圓環後，預期右轉外環需求量將減少，故檢討一併取消機慢車紅燈右轉，以提升行人通行安全。

▲台南市長黃偉哲宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，東門圓環與湯德章圓環因屬於具快慢分隔島汽、機車分道行駛路型，故為增加機車行駛效率，目前亦開放機車可紅燈右轉進入外環，為提升行人通行安全，亦將於1月10日同步取消機慢車紅燈右轉措施，除了符合人本交通政策外，亦讓本市圓環的管制方式可達到一致性，用路人行經圓環時只要依照號誌燈號指示判斷即可。至於後甲圓環則將俟檢討開放機車可直行穿越時再一併取消機車紅燈右轉，並會在最短時間內對外公布實施日期。

中長期改善的部分，黃偉哲市長指示交通局、工務局積極向中央爭取補助經費辦理改善，藉由中央資源的挹注來加速推動，包含圓環周邊實體人行道建置、增設停車彎、停車空間整頓與交通動線優化等都應納入重新規劃，提出更完善的解決方案。

王銘德局長表示，改善範圍涉及現有車道、綠帶、停車格位等空間重新分配使用，改造經費較為龐大，將納入內政部國土規劃署近期開放補助的「永續提升人行安全計畫」來爭取提案，透過專業顧問公司、專家學者、民間團體等集思廣益共同規劃出圓環空間最適合的使用方案。

▲台南市長黃偉哲宣布，自10日0時起開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局方川和科長表示，短期改善工作僅需調整相關標誌、標線與號誌等交通工程設施，會在1月10日正式實施前完成，因應3處取消紅燈右轉的圓環可能造成用路人短時間無法適應的問題，除了會加強宣導外，交通局也與轄區分局、交通大隊完成橫向聯繫溝通，1月10日至2月底如因管制措施改變而衍生的違規項目(如圓環機慢車違規紅燈右轉)將以勸導為主，交通局也再次提醒，行經西門圓環轉向往橫交道路的機慢車，仍應維持繞環騎乘的動線，並依照號誌燈號指示行駛，以維護行車安全。

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