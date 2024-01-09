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提「2鐵證」澄清非不雅片男主角　洪申翰：還好沒聽總統的

▲▼洪申翰聯訪 澄清不雅影片主角不是他。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪申翰澄清不雅影片主角不是他。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨晚媒體圈流傳一段「立委洪申翰花錢性交易」造假影片，並透過國外色情網站散播，洪申翰表示，這當然是完全虛構的事，去年底就報案，目前案件已經進入偵辦中。洪申翰今（9日）受訪時表示，沒有要鼓勵大家去看影片，但影片裡可以很明顯看出，片段中的男生身材比他瘦很多、也沒有鬍子，肉眼就可以辨認出來；他也提到，之前總統蔡英文建議他把鬍子刮一刮，笑說「還好沒有聽總統的。」

對於網路流傳變造影片，洪申翰強調，那不是我，這是一起詐騙恐嚇案，去年12月就收到一封造假不實資訊恐嚇信件，上面說的事情完全虛構，當下自己就馬上報警，報警後這件案子也進入警方相關偵辦。

洪申翰指出，自己沒有要鼓勵大家去看影片，但可以很明顯看出，片段中的男生身材比我瘦很多、也沒有鬍子，肉眼就可以辨認出來明顯不是我，這就是造假影片。

洪申翰直言，選前5天放出造假影片指控不實、虛構事件，尤其透過境外ip假帳號，當然是企圖影響選舉的惡質事件，這非常清楚、沒什麼好懷疑。第一時間有朋友傳給他，就有朋友虧，還好自己自我感覺良好，不輕言減肥跟刮鬍子，否則跳到黃河都洗不清。他笑說，之前蔡英文總統也建議他是不是把鬍子刮一刮，「還好沒有聽總統的」。

洪申翰表示，恐嚇者用的是境外假帳號，當時跟警方討論，都認為這是恐嚇國會議員的嚴重案件，自己跟警方都覺得要抓到對方，所以警方建議用回信方式釣對方資訊、尤其是匯款帳號，可以提高逮捕他的機率，警方也認為後面是一整個集團運作，大家也可以跟刑事警察局求證。

對方在恐嚇信說有影片，但自己根本沒做怎麼可能有影片？自己坦蕩蕩，為了抓到恐嚇犯，就回信釣對方的個人資訊，對方也覺得恐嚇不成，就弄了一個編造影片丟到網路，相關證據都交給警方了，當時在偵辦過程，自己就沒揭露。

▲▼洪申翰聯訪 澄清不雅影片主角不是他。（圖／記者屠惠剛攝）

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