陳建仁喊「疫苗合約有保密條款」　黃國昌：可笑！不公開直說就好

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院今日針對高端採購合約進行專案報告，行政院長陳建仁表示，端採購合約雖有保密條款，不得片面對外公開，但絕無黑箱作業情形；採購疫苗與審查，一切依法行政，無涉及任何不法。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌痛批，「賴清德說要公開，陳建仁不要公開，這麼簡單的事，民進黨政府直接說清楚就好，搞得如此複雜，真的超級可笑。」

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率列席。陳建仁指出，無法立即公開合約的原因在於疫苗採購合約中均附帶保密條款，若未經立約雙方同意，片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更將嚴重損害台灣政府誠信。

黃國昌表示，去年12月20日就提早放假的立法院，在選前4天召開臨時會，要陳建仁來專案報告公開高端疫苗的採購合約，結果最後還是沒有要公開，痛批「這個行政院專案報告是在耍寶嗎？賴清德說要公開，陳建仁不要公開，這麼簡單的事，民進黨政府直接說清楚就好，搞得如此複雜，真的超級可笑。」

黃國昌也質疑，陳建仁之前謊稱採購合約必須要高端「股東會」同意才能公開，怎麼相關機關一片噤聲？民進黨不是最喜歡打擊假訊息嗎？怎麼面對陳建仁的假訊息，就開始裝傻？連中央社都在協助散播假訊息，痛批「這一切都印證之前所言：民進黨不下台、高端不會有真相！」