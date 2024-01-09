　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁喊「疫苗合約有保密條款」　黃國昌：可笑！不公開直說就好

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人黃國昌出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院今日針對高端採購合約進行專案報告，行政院長陳建仁表示，端採購合約雖有保密條款，不得片面對外公開，但絕無黑箱作業情形；採購疫苗與審查，一切依法行政，無涉及任何不法。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌痛批，「賴清德說要公開，陳建仁不要公開，這麼簡單的事，民進黨政府直接說清楚就好，搞得如此複雜，真的超級可笑。」

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率列席。陳建仁指出，無法立即公開合約的原因在於疫苗採購合約中均附帶保密條款，若未經立約雙方同意，片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更將嚴重損害台灣政府誠信。

黃國昌表示，去年12月20日就提早放假的立法院，在選前4天召開臨時會，要陳建仁來專案報告公開高端疫苗的採購合約，結果最後還是沒有要公開，痛批「這個行政院專案報告是在耍寶嗎？賴清德說要公開，陳建仁不要公開，這麼簡單的事，民進黨政府直接說清楚就好，搞得如此複雜，真的超級可笑。」

黃國昌也質疑，陳建仁之前謊稱採購合約必須要高端「股東會」同意才能公開，怎麼相關機關一片噤聲？民進黨不是最喜歡打擊假訊息嗎？怎麼面對陳建仁的假訊息，就開始裝傻？連中央社都在協助散播假訊息，痛批「這一切都印證之前所言：民進黨不下台、高端不會有真相！」

ET快訊
快訊／炎亞綸律師酒店被打！遭揮拳受傷
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

侯友宜稱「塭仔圳重劃案沒人抗議」　自救會氣炸：我們不是人嗎？

揪高端重訊！賴士葆指「衛福部要求不公開合約」　陳建仁：錯誤資料

陳建仁喊「疫苗合約有保密條款」　黃國昌：可笑！不公開直說就好

黃揚明爆羅致政問事廟公恐是通緝犯　疑：請通緝犯幫總統改運？

陳建仁點「在野抹黑高端」影響1數據　痛心哽咽：多少老人家因此死亡？

「背後那顆痣」也遭深偽？　林為洲喊話羅致政：公開後背證清白

回應30年前毆警案　邱鎮軍：年輕人口角吵架！反轟對手廢死立場

韓國瑜二度出手「棄柯投侯」　黃暐瀚曝選票回流關鍵：柯韓粉陷兩難

馬英九飛金門助陣！陪陳玉珍市場掃街　婆媽搶合照成人氣王

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

侯友宜稱「塭仔圳重劃案沒人抗議」　自救會氣炸：我們不是人嗎？

揪高端重訊！賴士葆指「衛福部要求不公開合約」　陳建仁：錯誤資料

陳建仁喊「疫苗合約有保密條款」　黃國昌：可笑！不公開直說就好

黃揚明爆羅致政問事廟公恐是通緝犯　疑：請通緝犯幫總統改運？

陳建仁點「在野抹黑高端」影響1數據　痛心哽咽：多少老人家因此死亡？

「背後那顆痣」也遭深偽？　林為洲喊話羅致政：公開後背證清白

回應30年前毆警案　邱鎮軍：年輕人口角吵架！反轟對手廢死立場

韓國瑜二度出手「棄柯投侯」　黃暐瀚曝選票回流關鍵：柯韓粉陷兩難

馬英九飛金門助陣！陪陳玉珍市場掃街　婆媽搶合照成人氣王

拉麵控赴日必去！東京拉麵街2新店　進化版家系拉麵吃得到3種叉燒

快訊／炎亞綸律師陳達德酒店被打　結帳離去前遭揮拳受傷怒告

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

車銀優出道8年「將成SOLO歌手」！　專輯計畫曝光：目標上半年發行

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台灣首個有月薪的職業拳賽！盼借鑑電競成功經驗掀起「格鬥熱」

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

政治熱門新聞

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

藍營再爆羅致政20段不雅片　羅3點聲明批假影片：國安單位應介入調查

爆羅致政私密片「還有20部高清」？　凌濤：特寫部位用「道具」

背後那顆痣也遭深偽？　他喊話羅致政：公開後背證清白

賴清德首拋「改革健保給付制度」全國會議

賴競總：不投票國家倒退力量就會回來

賴清德回防票倉　能複製「小英勝利路線」？

賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

衰捲「嫖妓假影片」　洪申翰晚間澄清

羅致政是迷信忠臣？　沈富雄談「41分鐘錄音檔」：蔡英文很聰明

盧秀燕宣示不接閣揆不入閣全文曝

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

侯友宜模擬「總統宣誓」網酸瘋了　趙少康：我們就想當總統

蔡英文：感謝國人給我8年時間　證明台灣有無限的可能性

更多熱門

相關新聞

揪高端重訊！賴士葆指「衛福部要求不公開合約」　陳建仁：錯誤資料

揪高端重訊！賴士葆指「衛福部要求不公開合約」　陳建仁：錯誤資料

國民黨立委賴士葆今（9日）質詢時，針對高端2021年發布的一則重訊，指就是衛福部要求不可以公開採購合約。但行政院長陳建仁表示此重訊為「錯誤的資料」；衛福部長薛瑞元說，衛福部沒有這樣要求，重訊是高端單方面公告，難道民營公司，政府要隨便怎麼樣就怎樣？這叫全台灣民營公司怎麼生存。

韓國瑜二度出手「棄柯投侯」　黃暐瀚曝選票回流關鍵：柯韓粉陷兩難

韓國瑜二度出手「棄柯投侯」　黃暐瀚曝選票回流關鍵：柯韓粉陷兩難

國民黨新廣告嗆范雲「台灣破口」　酸綠《在路上》應改為在床上

國民黨新廣告嗆范雲「台灣破口」　酸綠《在路上》應改為在床上

圖／變百萬YTR！柯文哲到台南車掃

圖／變百萬YTR！柯文哲到台南車掃

　羅致政性愛片涉賴清德是否說假消息　國民黨團要檢調依法公開結果

　羅致政性愛片涉賴清德是否說假消息　國民黨團要檢調依法公開結果

關鍵字：

2024總統2024賴清德黃國昌陳建仁疫苗採購

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

過年後「安靜離職」　5星座上榜

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面