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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜稱「塭仔圳重劃案沒人抗議」　自救會氣炸：我們不是人嗎？

▲▼民進黨團召開侯友宜出來面對 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新莊泰山合法房屋自救會至民進黨團陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市府因塭仔圳拆遷問題引發爭議，但國民黨總統候選人、新北市長侯友宜稱「重劃案沒人抗議」，引起當地居民不滿，除到侯家族新莊房產前抗議外，今（9日）也備妥陳情書至立法院民進黨團陳情，自救會長張文娟激動表示，11個社區、上千戶的居民將來三樓透天變一樓廁所，300多人曾到市府門口喊了4個小時，侯友宜都不出來、新聞從未出現過，還敢說塭仔圳沒人抗議，我們不是人嗎？

塭仔圳市地重劃區1968年被劃為管制區，因都市擴張、工業發展用地需求，逐漸形成聚落，市府陸續擬定重劃計畫，但當地居民難接受容積率被降至115%、建蔽率50%，自組新莊泰山合法房屋自救會多次向新北市府陳情，市府並未受理。

自救會長張文娟表示，自己抗爭30多年，不知道該怎麼說侯友宜，300多人曾到市府門口喊了4個小時，侯友宜都不出來，我們的抗議新聞從來沒有出現過，11個社區、上千戶的居民將來三樓透天變一樓廁所，不得不走上街頭。

張文娟表示，近幾年，自救會頻頻到市府抗爭歷經32年之久，前台北縣長尤清及蘇貞昌、前台灣省長宋楚瑜都曾接見過他們、直接溝通，只有侯友宜沒有接見過他們。

張文娟指出，把我們住這麼久的地方切成七塊拿去賣財團，「那我們到底算什麼？你家如果這樣能接受？還敢說塭仔圳沒人抗議，我們不是人嗎？我們不是佔國有地、是買的、繳了幾十年的稅，侯友宜太離譜了。」

鄭先生表示，市民絕對無意阻擋、也支持政府促進地方繁榮都市計畫，但堅決反對目前市府以侵害民眾權益方式進行，侯市府設定：容積率被降至115%、建蔽率50%，等於10幾坪房子拆掉後只能蓋一半、一層樓高，這是合理的嗎？

立委蔡適應表示，看過這些陳情內容可以了解，侯友宜對市民漠不關心，土地議題只關心自己家族房地產如何炒作，讓建蔽容積極大化，卻對需要幫忙的市民視而不見，按照新北市府說法，因為居民對於市地重劃有不同意見，所以排除在範圍外，那為何又在細部計畫納入？邏輯完全不通。

蔡適應指出，這些居民並非違建跟違法房子，只是為大台北都會區發展，犧牲部分住戶權益納入疏洪道範圍，也因此限制發展，卻不是給予補償，而是給予極低建蔽容積率，就是告訴你別活在那邊了，這就是新北市府的態度。

▲▼民進黨團召開侯友宜出來面對 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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