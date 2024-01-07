北車告示牌英文拼錯！「Station多一個i」2年多沒發現　台鐵回應了

▲北車告示牌車站英文拼成Staition，目前字母被遮起來。（圖／翻攝照片）



圖文／CTWANT

北車對不少台北人人來說是一個大迷宮，而裡面的標示更是複雜。近日一名香港網友說，「台北車站地下街Station拼錯字了啦」，拼成「Staition」。對此，台鐵也做出回應。

原PO在小紅書發文，「台北車站地下街Station拼錯字了啦」，有人知道台灣政府的小紅書官方帳號嗎？是Station，不是Staition，拜託快點修改，因為真的讓她看了嚇到。據了解，現在該面台北轉運站的告示牌，多餘的i已被遮住。

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此文曝光後，網友紛紛留言「我爸在捷運公司上班我幫你跟他說」、「趕快告訴車站服務台」、「你這樣子又要害到一堆官員倒楣？台北市長：這個案當初驗收負責人是誰？有沒有問題」、「哈哈哈哈哈」、「習慣就好，拼錯至少是看得懂有些根本不知道在寫什麼東西」、「難怪去轉運站運勢還那麼差，原來是英文字拼錯，要去行天宮收驚了」。

對此，台鐵說，該面指示牌在2021年製作，因為台北車站指示標太多，啟用時沒用注意多了i字，至今也沒有旅客反映拼錯，目前先把字母遮起來，會再發包更換。

此外，國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）8月也說，「台北車站智能化聯合防災中心」台鐵將聯合一詞，翻成「union」，這會讓英文母語者誤會，而北車是國門，對英文錯誤應該要零容忍。有網友回說，坐捷運聽到的廣播是「Taipei main station」，和方恩格拍的標示不同。

▲方恩格指出，台鐵將聯合一詞翻「union」，會讓英文母語者誤會。（圖／翻攝方恩格臉書）

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