汽車直撞白宮大門　特勤局包圍現場「逮捕駕駛」

▲美國一輛汽車撞上白宮外圍大門,而特勤局已將司機逮捕。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國有一輛「未經授權」的汽車在美東時間8日下午6時左右撞上白宮外圍的大門,而美國特勤局現已將嫌犯逮捕。

據路透社報導,美國特勤局證實,有一輛汽車在美東時間8日下午6時左右撞上白宮外圍的西側大門。目前,肇事的司機已被特勤局拘留,但當局仍在對引發這起事故的「原因與方式」進行調查。

