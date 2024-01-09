汽車直撞白宮大門　特勤局包圍現場「逮捕駕駛」

▲美國一輛汽車撞上白宮外圍大門，而特勤局已將司機逮捕。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國有一輛「未經授權」的汽車在美東時間8日下午6時左右撞上白宮外圍的大門，而美國特勤局現已將嫌犯逮捕。

據路透社報導，美國特勤局證實，有一輛汽車在美東時間8日下午6時左右撞上白宮外圍的西側大門。目前，肇事的司機已被特勤局拘留，但當局仍在對引發這起事故的「原因與方式」進行調查。

#BREAKING: A unauthorized vehicle has crashed into White House Grounds gate



#Washington | #DC



Currently, numerous law enforcement along with Secret Service personnel are on the scene at the White House Grounds in Washington, D.C. After an unauthorized vehicle crashed into… pic.twitter.com/FCl9UOc4Vw — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 8, 2024

白宮暫時還未回應媒體對此事的置評請求，但美國特勤局表示，「這起事故不存在任何保護性利益（protective interest）。」

美媒Red State指出，目前這起事件的畫面已在網上瘋傳，但媒體現階段所掌握的資訊不多，只知現場有眾多執法人員與特勤人員聚集。