總統大選在即 學者籲美方「要求中國尊重台灣選擇」

▲台灣即將舉行總統大選，美國學者呼籲美方要求中國不要干預選舉。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

台灣即將舉行總統大選，但中國的各項介選行動不曾停歇。美國學者施道安呼籲美方應持續要求中國不要干預選舉，尊重台灣人民透過民主程序表達的意願。

美國國會出資設立的華府智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）今天刊登學者盧曉玫（Rosie Levine）、傅瑞珍（Carla Freeman）與施道安（Andrew Scobell）分析台灣選情，以及未來台海局勢發展專文。

盧曉玫指出，不論是民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜，還是民眾黨總統候選人柯文哲，在兩岸關係的立場都有相似之處，都拒絕正式宣布獨立、拒絕中國的領土主張並尋求維持與美國關係。

但她分析，賴清德可能會透過與美國建立更緊密關係以維持台海和平，侯友宜可能會尋求與中國重建關係，柯文哲則可能會在兩者間尋求平衡。

對於中國可能如何回應台灣選舉結果，傅瑞珍認為，若侯友宜勝出，北京可能視為對一中原則的認可，軟化自總統蔡英文上任以來對台灣採取的強硬路線，採取包括取消對台灣貿易限制並打開兩岸對話大門等立即行動。

若選民選擇賴清德，傅瑞珍認為北京會採取懲罰行動，包括加強對台灣軍事施壓或採取進一步措施削弱台灣經濟。部分專家推測，中國可能強化灰色地帶活動範圍，進行大規模環台軍事演習等。鑑於美中關係依然脆弱，這將是存在誤判風險與美國可能做出重大回應的冒險做法。

至於美國該如何促進台海和平穩定，施道安表示，華府應當向北京明確傳達3個核心要點。首先是美國對台政策不變，持續堅定以美中三公報與台灣關係法、對台六項保證為基礎。美國支持台灣，也不會就台灣地位與中國進行任何談判。

其次，施道安指出，華府仍致力於維持台海現狀，反對對台脅迫或武力犯台。拜登政府也應繼續重申，美國不會偏袒任何特定候選人或政黨，不論誰勝出，華府都願意與其合作。

此外，施道安指出，美國應持續要求中國不要干預選舉，並尊重台灣人民透過民主程序表達的意願。