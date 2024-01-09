美國海軍涉共諜案　提供沖繩基地情資！遭判入獄27個月

▲美國海軍下士將重要情報提供給中國情報官員。圖為日本沖繩嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國海軍一名華裔士官接受來自中國情報人員的賄賂，竟然收受1.5萬美元的費用，向對方提供美軍位於日本沖繩基地雷達系統的相片、影片、藍圖，以及其他涉及美國海軍作戰安全和軍事訓練等敏感訊息，嚴重危害國家安全，遭美國司法部宣布判處監禁27個月。

根據《路透社》，年僅26歲的美國海軍華裔下士趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）、又名湯瑪斯•趙（Thomas Zhao），以及另一名美國海軍士兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）於2023年8月疑似涉嫌為中國從事間諜活動而遭到逮捕，其中趙文恆於2023年10月在加州聯邦法院坦承確實涉嫌和外國情報官員共謀、收受賄賂。

美國司法部表示，趙文恆被判處27個月有期徒刑、罰款5500美元（約新台幣17.2萬元）。

報導指出，趙文恆曾經在位於加州懷尼米港的文圖拉縣海軍基地（Naval Base Ventura County, NBVC）工作，因此持有美國安全許可，然而他卻於2021年8月至2023年5月，從中國情報工作人員收受14筆累計1萬4866美元（約新台幣45.4萬元）的賄賂，以此作為「非法交換」的條件，向其提供關於美軍的敏感作戰訊息。

趙文恆傳遞美軍太平洋戰區大規模海上軍事演習的計畫、作戰指令，以及位於日本沖繩基地的地空任務導向雷達系統電氣圖與藍圖。他透過複雜的加密端對端通訊傳遞機密訊息，還因此銷毀證據、企圖隱瞞與中國情報人員的關係。

美國司法部國家安全部助理部長歐森（Matthew G. Olsen）痛批，「趙先生背叛了他保家衛國的誓言、危及那些在美國軍隊服役的人！今天，他要為這些罪負責。司法部致力打擊中國政府破壞我國國家安全的企圖，並追究那些違反我國法律的人。」

美國聯邦調查局（FBI）國家安全處長務助理長克拉普（Larissa L. Knapp）則表示，「趙先生背叛他對我國的誓言，將美國的敏感訊息提供給一名中國情報官員，使其他人處於危險之中。」