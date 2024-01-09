爆炸前飄瓦斯味！　目擊者：德州飯店有人「滿臉是血」跑出

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）市中心8日發生爆炸，事發地點位於桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel），目前已知至少11傷。現場疑似因飯店內工程導致瓦斯外洩，但警方表示仍不能確定爆炸起因；一名現場民眾指出，爆炸前有聞到濃厚瓦斯味。

▼德州沃思堡市中心發生爆炸。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，沃思堡官方證實至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，9人已被送往當地醫院。在警消對建築進行排查後，已尋獲失蹤的1人。

爆炸地點位於市政廳區域，警方呼籲民眾不要前往該區域，調查人員指出，現場仍瀰漫著瓦斯味，但他們尚未確認瓦斯外洩就是爆炸原因。消防人員則表示他們正在調查飯店餐廳進行釐清，因為當時餐廳正在進行修繕工程。

案發後多段影片很快被上傳至網路上，在現場拍攝的多位民眾都表示，在爆炸前不久有聞到濃厚瓦斯味。一名目擊者表示，看到有人從飯店跑出來，滿臉是血，還看到有人躺在擔架上被抬出來。其他多名目擊者表示有家人在飯店裡，他們都因為爆炸受傷。

當局正在協助關閉該區域的瓦斯天然氣。沃斯堡市長帕克（Mattie Parker）表示，該市已動員所有人員前往處理。