德州飯店爆炸11傷！現場傳濃濃瓦斯味　疑天然氣洩漏

記者葉睿涵／編譯

美國位於德州沃思堡（Fort Worth）的桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel）在當地8日下午3時30分發生爆炸，目前已造成11人受傷。雖然當局暫時還不清楚引起爆炸的確切原因，但由於現場傳出濃濃瓦斯味，因此消防認為，這場爆炸可能是天然氣洩漏所致。

▲德州飯店爆炸已造成11人受傷。（圖／翻攝自X）

據福斯新聞報導，沃斯堡警察局透露，這起爆炸發生於當地8日下午3時30分左右，地點位於西七街和休斯頓街附近的桑特曼簽名飯店，目前共發現有11人受傷，其中1人命危、2人重傷。

從現場畫面畫面可見，飯店底層的窗戶幾乎全被炸毀，導致街道上佈滿玻璃碎片與成堆瓦礫，飯店一旁的人行道上還出現了一個大洞，不過當局暫時還不清楚引起爆炸的確切原因。

▲由於爆炸現場有濃濃瓦斯味，因此消防認為爆炸可能是天然氣洩漏所致。（圖／翻攝自X）

沃思堡消防局表示，他們在下午3時30分左右接獲第一通報案電話，聲稱桑德曼飯店發生了火災，但隨後的幾通電話都指出，當地發生了「某種爆炸」。

由於爆炸現場瀰漫著一股濃濃的瓦斯味，加上飯店的窗戶被噴飛，因此消防認為，「這場爆炸可能是天然氣洩漏所致」，但這一切還未獲得證實。目前消防人員仍在大樓內搜尋失蹤人員，能源公司也正在現場協助關閉周圍的天然氣，而警方則建議人們避開相關地區。