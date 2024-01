德州百年飯店「瓦斯氣爆」增至21傷！　市府員工：像地震一樣

記者張靖榕/綜合外電報導

美國德州沃思堡(Fort Worth)桑特曼簽名飯店(Sandman Signature hotel)8日發生爆炸,經過消防員2次排查,目前傷者增至21人。由於發生地點在市政廳區域,市府員工向市長形容,爆炸的震動感覺就像發生地震。

▼德州飯店爆炸已造成11人受傷。(圖/翻攝自X,下同)



綜合美媒報導,桑特曼簽名飯店疑似因餐廳修繕工程導致瓦斯外洩,最終引發爆炸;沃思堡消防當局公布最新消息,傷者從原先的11人增加至21人,其中1人命危、4人重傷但無生命危險;20人在現場就受到救護人員救治,14人被送往醫院,另外一人則是自行前往。

沃思堡消防局公共資訊官克雷格(Craig Trojacek)表示,「這是一起某種瓦斯氣爆,我們還在釐清細節。」他說消防人員前後2次進入飯店內進行逐層、逐間排查,確保沒有任何人仍受困在內,但搜救任務仍未停止。先前接獲通報有多人受困地下室,後續全數被救出。

BREAKING: The suspect of the #explosion at the Sandman Signature Fort Worth Hotel in Texas, USA, has been identified as 44 year-old migrant Sahil Omar. Authorities have yet to find a motive.



A many as 11 people injured. pic.twitter.com/RtHSF36TMe