選戰最後階段！蕭美琴赴中和「輔選吳崢」　楊寶楨熱舞助戰邱臣遠

▲吳崢、邱臣遠，以及張智倫所競選的中和選區選情激烈。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

2024總統暨立委大選只剩倒數5天，新北市第八選區（中和）選情激烈，各個候選人也紛紛請來黨內高層輔選，把握最後的黃金時段積極搶票。

民進黨副總統候選人蕭美琴8日到新北市拜票，同時也拉抬區域立委選情，與中和立委候選人吳崢一起車掃求支持。蕭美琴表示，感謝大家栽培、疼惜年輕人，希望鄉親多多給予支持，讓吳崢到立法院替中和發聲，一起「美德贏台灣、台灣贏得美」，共創台灣光榮。

吳崢也趁機向鄉親致謝，呼籲大家全力幫自己，以及民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴拉票，也希望大家把政黨票投給民進黨，在最後階段一起衝刺。

國民黨立委候選人張智倫8日也請來台北市議員、侯友宜競選總部發言人詹為元助選。2人搭上吉普車一路車掃，不斷呼籲中和的鄉親們1月13日出來投票，也希望民眾「讓在地子弟張智倫有機會為中和服務，讓中和更加美好」。

張智倫表示，他與詹為元是「戰鬥藍連線」，代表著年輕世代改革的力量，因此他們未來一定會用自己的專業與熱誠幫青年代言，反映年輕族群的心聲，更要讓中和的建設再升級。

至於今早仍趕到立法院就「高端疫苗採購合約及相關程序公開事宜」進行朝野協商的民眾黨候選人邱臣遠，8日也和台灣民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨一起「幸福車掃」。

邱臣遠指出，他和楊寶楨自2019年的「全台大眾走」，到2020年進入國會，已一同經歷過無數戰役，這次車掃有楊寶楨加持，相信1月13日一定能贏得勝利。而楊寶楨也在宣傳活動後為邱臣遠跳了一段應援舞蹈以示支持。