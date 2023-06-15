　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU　共創科技合作新局

▲新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

韓國大田廣域市市長李莊雨及訪團今(15)日拜會竹市府，新竹市長高虹安代表新竹市盛情歡迎大田市貴賓來訪，隨後雙方就科技產業議題進行交流，並於會中簽署兩市「科學技術交流合作協議」MOU儀式，由高市長與李市長兩市市長親自簽署，未來兩市科學技術領域的交流合作將更加堅實緊密，提升雙方國際競爭力。

高虹安首先代表新竹市45萬市民，誠摯歡迎大田市貴賓來訪。她表示，韓國對於台灣人而言並不陌生，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流皆非常密切，尤其是現今韓國影視藝文化深入台灣民心，根據台灣觀光局今年1月到3月統計數據，韓國是外國人來台旅遊人數第一名，而韓國也是台灣人僅次於日本最喜愛的旅遊國家，印證兩國民間互動十分熱絡。

高虹安指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，而大田市亦有國家級的「大德科學園區」及市府營運的「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，兩市產業背景非常相似，今日與大田市簽定合作協議，奠定兩市科技交流合作契機，期望未來兩市能持續交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。

李莊雨表示，感謝高市長的盛情接待，今日與新竹市簽署「科學技術交流合作協議」意義非常重大，眾所周知新竹市在台灣是非常重要的科技城市，世界半導體的領導企業皆座落於新竹市。而大田市也是韓國非常重要的科技之都，國內最頂級的科技研究機構皆聚集於此，因此大田市與新竹市具有高度相似之處，也誠摯地邀請高市長有機會能帶領團隊造訪大田市，針對科技發展持續合作交流，結合各自優點，成果必定能超越國家範疇，更能為全世界科技發展貢獻心力。

市府指出，大田廣域市擁有韓國最大的科技產業園區，匯集眾多私立和公立研究機構，包含有韓國MIT之稱的韓國科學技術院（KAIST），以及韓國電子和電信研究院（ETRI）、韓國航空宇宙研究院（KARI）、三星集團研發中心皆坐落於此，兩市今日簽署「科學技術交流合作協議」，不僅能促進雙方情誼，更能在科技產業上相互借鏡學習，共創科技合作新局。

高虹安也致贈新竹市琉璃藝品及米粉醬油禮盒，藉此向韓國貴賓宣傳新竹市的特色，除表達感謝之意，也盼雙方就科學技術領域持續合作，並逐步擴大交流合作範圍，拓展文化、教育、觀光等領域的實質合作機會，進一步深化兩市之間的情誼。民政處表示，韓國在科技產業上與我國有著良好競合關係，若雙方能互相分享資源、汲取經驗，相信未來必定能共創互惠雙贏，增進兩市人民的福祉。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

凝聚全民國防向心力！　花蓮東大門除役軍武...重新上漆亮相

新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU　共創科技合作新局

台中警察節活動　小小孩闖關領警探徽章…喜喊：長大也要當警察

4歲罹白血病仍樂觀進取　不只是小號首席...參加美術比賽也獲獎

里港警慶生茶會慶祝警察節　警友會贈5百禮券+5百現金

東縣府即日起放寬屋頂設置太陽光電資格　最高補助20萬

台琉國際帆船賽啟動！　基隆市議會齊登船...替台灣選手加油

全國20電廠聯合頒發獎助學金　1.5萬清寒優秀學子...獲6700萬元

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

凝聚全民國防向心力！　花蓮東大門除役軍武...重新上漆亮相

新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU　共創科技合作新局

台中警察節活動　小小孩闖關領警探徽章…喜喊：長大也要當警察

4歲罹白血病仍樂觀進取　不只是小號首席...參加美術比賽也獲獎

里港警慶生茶會慶祝警察節　警友會贈5百禮券+5百現金

東縣府即日起放寬屋頂設置太陽光電資格　最高補助20萬

台琉國際帆船賽啟動！　基隆市議會齊登船...替台灣選手加油

全國20電廠聯合頒發獎助學金　1.5萬清寒優秀學子...獲6700萬元

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

地方熱門新聞

奶茶摻迷姦水性侵洗劫應召女

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：通勤出遊都會通

打造大北門區醫療堡壘防災無上限

抓緊韓旅遊商機　基隆市府推山海城遊程

礦山藝術季串聯黃金山城　搶先推出礦山小旅行

基隆與宮古市交流會啟動　副市長：預祝帆船賽圓滿成功

男2度酒駕拖欠罰單不繳　扣薪1/3終清償

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

南消救護隊陳世欽獲全國十大傑出救護員

端午節有機培養土5倍大放送

臺中市境內通勤月票市民早鳥199

台南青少年職涯規劃研習營受理報名中！

「靜桃專案」惹民怨　律師：合法應肯定

更多熱門

相關新聞

竹市生命園區閒置空地闢停車場

竹市生命園區閒置空地闢停車場

為紓解新竹市民對停車位的急迫需求，市府積極執行各項解決方案，闢建停車場即是一項重要工程。新竹市政府秘書長張治祥昨(26)日在民政處長嚴翊琦及交通處長倪茂榮陪同下與市議員陳啟源、陳治雄及陳建名等民意代表，共同視察生命園區成德路與成德一街口閒置空地。市府表示，將儘速開闢閒置空地為停車場，以紓解生命園區及周邊里民停車需求。

竹市「動員、戰綜、災防」三合一聯合運作

竹市「動員、戰綜、災防」三合一聯合運作

高虹安赴忠靈祠追悼　向烈士表崇高敬意

高虹安赴忠靈祠追悼　向烈士表崇高敬意

千古英雄岳武穆王920週年聖誕

千古英雄岳武穆王920週年聖誕

高虹安赴普天宮、關帝廟參香祈福

高虹安赴普天宮、關帝廟參香祈福

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面