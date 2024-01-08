同時獲優質、5星推薦立委！王惠美讚：謝衣鳯創彰化紀錄

記者唐詠絮／彰化報導

選戰進入倒數，彰化第三選區立委謝衣鳯角逐連任，埔心鄉東天宮早已聚集數百名力挺的鄉親，縣長王惠美今日陪同車掃，並送球棒「接棒」打贏選戰，現場「凍選」聲音此起彼落，王表示，謝是彰化首位獲公民監督聯盟、口袋國會5顆星推薦的立委，呼籲鄉親「心頭抓乎定」，支持3號侯友宜、2號謝衣鳯、9號中國國民黨，帶領彰化大步向前。

▲縣長王惠美陪同立委謝衣鳯車掃。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲縣長王惠美送立委謝衣鳯球棒代表全壘打。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長王惠美今天一大早便親自站上戰車，陪同爭取連任的立法委員謝衣鳯車隊掃街，沿途有許多鄉親，「當選、加油」聲不斷，車隊10點抵達埔心鄉東天宮短暫休息，現場旗海飄揚，民眾早就等候在一旁，要為謝衣鳯及國民黨加油。

▲立委謝衣鳯是公民監督聯盟、口袋國會共同推薦的立委。（圖／記者唐詠絮攝）

謝衣鳯與王惠美在鄉親簇擁下進入廟內參拜，王送一支代表勝選的球棒，並一一與在場支持者寒喧握手。謝衣鳯表示，感謝過去大家對爺爺、媽媽及她的支持，她在立院問政認真，不敢大意，因此能夠得到國會監督團體的推薦，是對她的肯定，也是她對鄉親最好的回報，希望大家能夠理性，不要只會抹黑，提出對彰化有利的建設、產業發展等，這才是鄉親所需要的。

▲立委謝衣鳯與長輩握手寒暄。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美強調，謝衣鳯委員是首位拿到公民監督聯盟、口袋國會頒發5顆星，共同推薦的立委，這是相當不容易的，選舉倒數呼籲鄉親「心頭抓乎定」，過去「台灣錢淹腳目」年代也是在國民黨執政，呼籲大家支持3號侯友宜、2號謝衣鳯、9號中國國民黨，讓侯友宜、謝衣鳯帶領彰化大步向前。