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腹瀉衝賣場廁所！他「一瀉千里」害男客邀女失敗...7200人笑「屎」

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男子因在賣場廁所發出「烙賽」聲響，害另名講電話男性，被與他通話的女子大罵噁「噁心」。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

「屎」定了！有名男網友透露，近日去逛大賣場時，肚子突然一陣不適，所以便馬上跑去廁所，豈料隔壁男子正在打電話邀約女性友人吃飯，且為了方便講話就開擴音，當時原PO想忍住，但最後還是一瀉千里，那位女子聽到後，則大喊很噁心，還立馬掛了電話。對此，原PO特地發文道歉，笑翻大票網友。

原PO於近日在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，前幾天去逛家樂福時，肚子突然不適，感覺不妙後就馬上跑去廁所，剛蹲下去時剛好有位男生進來，還邊打電話邀約女性友人吃飯，且可能為了方便講話就開擴音。

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此時原PO本來想等到男子出廁所後再解放，豈料實在憋不住，就輕輕的放開一點，原PO回憶「結果沒想到就連S帶P整個衝出來，括約肌怎麼都夾不住了！」這時原PO聽到電話那頭的女生說了很噁心，男生則大喊不是我，下秒就被掛電話了，後來男子則馬上跑出廁所。對此，原PO慚愧的說「因為良心不安，也不知道他有沒有解釋成功，特發此文道歉」。

貼文一出，引來逾7200人朝聖這篇道歉文，網友全笑翻「聲音就有畫面，被嚇到了」、「這文章真有味」、「為什麼我看了明明是文字卻有味道跟聲音？」「快笑死了」、「人家的幸福毀在你的屎上」、「上班時間看到這篇很折磨，我笑到一直抖」、「那男生可能也洗不清了」。還有人建議，「不會說在練beatbox」、「可以請服務台幫你廣播啊」。

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