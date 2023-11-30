　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

玉山拉庫拉庫蕨之旅營隊12／1開放報名　明年1月2梯次各24名額

▲瓦拉米步道狀似微笑鯊魚的大塊岩石。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米步道狀似微笑鯊魚的大塊岩石。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處推出全新活動企劃Youth Camp「拉庫拉庫蕨之旅」活動：將透過明年1月的2梯次夜宿型營隊，培養青少年的環境素養、野外活動技能，並深化認識玉山的自然生態及人文歷史。

玉管處指出，本次活動攜手南安在地部落及達娜分享文化有限公司共同籌辦，路線自南安遊客中心至八通關越嶺線東段、全長13.6公里的瓦拉米步道，並夜宿瓦拉米山屋2晚；而布農族語中的「瓦拉米」（malavi）意指「跟著來做某事」，若以日文語譯則指「蕨類」，即代表由山風至瓦拉米一帶氣候溫和濕潤，呈闊葉林至針闊葉混合林垂直分布的林相，生態資源與生物多樣性甚為豐富，為東部熱門旅遊地區。

▲瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處介紹，學員一路上將學習基礎登山技能，包括適當的步伐、呼吸調節等，以增進其在山野探險中的安全性與自信心，完成生態探索與登山技能培訓；透過國家公園專業生態解說帶領，深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地獨特的植物、動物及地形；過程中融入環境教育與保育意識培養，例如炊事練習課程中強調無痕山林的概念、培養學員在戶外活動中的環境友善行為，並融入布農文化探尋，讓學員深刻了解與尊重當地文化。

▲瓦拉米步道氣候溫暖溼潤，呈現闊葉林至針闊葉混合林的垂直分布，長滿各式蕨類植物。（圖／潘玉璽攝，玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米步道氣候溫暖溼潤，呈現闊葉林至針闊葉混合林的垂直分布，長滿各式蕨類植物。（圖／潘玉璽攝，玉山國家公園管理處提供）

本營隊活動共有2梯次：第1梯次為113年1月22至24日、第2梯次為113年1月29至31日，名額有限，歡迎踴躍上網報名；報名期間自12月1日早上8時至10日晚上6時；報名對象為10至12年級高中職在學生，共24名（一般生22名，低收入戶學員2名可享全額補助）；報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt5LPM7l_qJ_0JhDgvmqYhryazclJYJ4-
KA8GQZDkl7zuZiQ/viewform。

ET快訊
快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率1
沒薪水照上工！四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖
退休國文名師遭染毒外甥砍死！　作家學生哀悼：造就現在的我
foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！　披薩、漢堡限時
約妹壞壞「出門前先戴保險套」！被緊勒3hrs　小鐘脫褲傻了
快訊／為錢持刀捅阿姨！她胸部貫穿慘死　內湖富家子遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

郭再欽起訴1年沒下文　台南藍軍質疑司法機關悄然無聲

玉山拉庫拉庫蕨之旅營隊12／1開放報名　明年1月2梯次各24名額

世界華人工商婦女企管協會　捐贈嘉義醫院電動護理床

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

世界華人工商婦女企管協會　捐贈恆基25張電動護理床

台南善心企業照顧消防英雄　捐贈南消高階健康檢查

嘉義縣博茶會12／9開幕　五大茶區呈現高山茶都魅力推動茶經濟

竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

竹市首辦「青年創新職涯嘉年華」 12／3感受青年活力

嘉義區監理所攜手路老師　銀髮族交安宣導發表年度成果

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

郭再欽起訴1年沒下文　台南藍軍質疑司法機關悄然無聲

玉山拉庫拉庫蕨之旅營隊12／1開放報名　明年1月2梯次各24名額

世界華人工商婦女企管協會　捐贈嘉義醫院電動護理床

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

世界華人工商婦女企管協會　捐贈恆基25張電動護理床

台南善心企業照顧消防英雄　捐贈南消高階健康檢查

嘉義縣博茶會12／9開幕　五大茶區呈現高山茶都魅力推動茶經濟

竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

竹市首辦「青年創新職涯嘉年華」 12／3感受青年活力

嘉義區監理所攜手路老師　銀髮族交安宣導發表年度成果

誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

「田徑女神」被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀　遭一面倒狂駡

搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率10%

周末前雨區廣！最低溫15度時段曝　下周又一波冷空氣「先濕後乾」

有雷／咒術迴戰七海建人意外變馬來西亞觀光大使！釣出馬航發文

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

新光金法說／配息方向未定　須評估獲利等4面向

各隊戰力外有符合需求的人選　台鋼計畫補強2到3人

黴漿菌抗生素缺藥？藥師公會理事長驚爆：社區藥局遇「陸配搶買藥」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

地方熱門新聞

婦人20高樓掃蜂蛹未穿戴安全防護具　重罰3-30萬元

撙節老父喪葬費用　子女捐款助草漯國小辦學

竹北就近讀高中　至少要考4個A

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

埔里2023花卉秋季展12／2登場

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

台南法拍會五十鈴貨車、ALTIS一元起標

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪民眾告宗教團體

台南善心企業照顧消防英雄捐贈健檢

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

台灣好行「跑水求財線」正式通車

更多熱門

相關新聞

玉山國家公園續推「小小守護者」認證

玉山國家公園續推「小小守護者」認證

「玉山國家公園2.愛自然認證活動」即將於11月開跑，玉山國家公園管理處指出，該活動延續去年「小小守護者 1」內涵並調整後辦理，讓親子共遊探索國家公園自然生態與在地人文，總計開放500人報名額度，鼓勵民眾多次性造訪親近玉山南部園區。

「排雲餐」退費慢惹民怨　玉管處回應了

「排雲餐」退費慢惹民怨　玉管處回應了

玉山國家公園辦理山野教育講座

玉山國家公園辦理山野教育講座

玉山塔塔加觀星10月登場　2梯次限額40人

玉山塔塔加觀星10月登場　2梯次限額40人

玉山國家公園塔塔加青年科學營　8/9起連3天登場

玉山國家公園塔塔加青年科學營　8/9起連3天登場

關鍵字：

玉山國家公園Youth Camp拉庫拉庫蕨之旅

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

《超偶》張龍捐肝救父！

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面