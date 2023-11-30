玉山拉庫拉庫蕨之旅營隊12／1開放報名　明年1月2梯次各24名額

▲瓦拉米步道狀似微笑鯊魚的大塊岩石。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處推出全新活動企劃Youth Camp「拉庫拉庫蕨之旅」活動：將透過明年1月的2梯次夜宿型營隊，培養青少年的環境素養、野外活動技能，並深化認識玉山的自然生態及人文歷史。

玉管處指出，本次活動攜手南安在地部落及達娜分享文化有限公司共同籌辦，路線自南安遊客中心至八通關越嶺線東段、全長13.6公里的瓦拉米步道，並夜宿瓦拉米山屋2晚；而布農族語中的「瓦拉米」（malavi）意指「跟著來做某事」，若以日文語譯則指「蕨類」，即代表由山風至瓦拉米一帶氣候溫和濕潤，呈闊葉林至針闊葉混合林垂直分布的林相，生態資源與生物多樣性甚為豐富，為東部熱門旅遊地區。

▲瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處介紹，學員一路上將學習基礎登山技能，包括適當的步伐、呼吸調節等，以增進其在山野探險中的安全性與自信心，完成生態探索與登山技能培訓；透過國家公園專業生態解說帶領，深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地獨特的植物、動物及地形；過程中融入環境教育與保育意識培養，例如炊事練習課程中強調無痕山林的概念、培養學員在戶外活動中的環境友善行為，並融入布農文化探尋，讓學員深刻了解與尊重當地文化。

▲瓦拉米步道氣候溫暖溼潤，呈現闊葉林至針闊葉混合林的垂直分布，長滿各式蕨類植物。（圖／潘玉璽攝，玉山國家公園管理處提供）

本營隊活動共有2梯次：第1梯次為113年1月22至24日、第2梯次為113年1月29至31日，名額有限，歡迎踴躍上網報名；報名期間自12月1日早上8時至10日晚上6時；報名對象為10至12年級高中職在學生，共24名（一般生22名，低收入戶學員2名可享全額補助）；報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt5LPM7l_qJ_0JhDgvmqYhryazclJYJ4-

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