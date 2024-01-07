新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

▲施工人員將生活污水接入下水道示意照。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十二標（次幹管、支(分)管及用戶接管）」，歷經8次流標，終於在2023年12月28日順利決標，開啟三峽污水接管新的里程碑，施工範圍為三峽區三峽河以西、復興路以南、大智路以東及文化路以北區域，橫跨永館里、秀川里、鳶山里等3里，2027年完成，預計將有7439戶受惠。

水利局表示，由於近年營建物價飆漲、缺工缺料、烏俄戰爭及疫情等因素，且且三峽區地理環境特殊、街道狹小，施工困難，原中央核定之工程預算，已不符市場行情，導致影響廠商投標意願，發包進展不順，歷經8次流標；為因應市場價格變動，期間除召開公開招標說明會，聽取廠商意見外，並重新檢討單價及調高發包預算提報內政部國土管理署審查，最終2023年12月15日爭取到中央同意調高預算補助，即刻完成工程發包事宜。

▲新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十二標（次幹管、支(分)管及用戶接管）」工程範圍示意圖。

工程前期將先進行下游段管線佈設，完成後再進行上游用戶接管，接管前將舉辦各里及後巷說明會，向市民說明工程相關期程、步驟、民眾應配合事項等，同時進行逐戶訪談及排水調查，除了確認施工範圍內各建物排水狀況及施工路徑，也確保住戶充分了解工程內容，積極共同來參與環境的改造。

水利局長宋德仁說，污水下水道建設屬中央全國性政策，計畫及標案經費均需由中央統籌核定及分配。依中央核定之實施計畫，三峽地區污水建設於2012年起開辦，分三期推動，第一期工程已於2022年全數完工，目前接管率為36.01%，現邁入第二期新的里程碑，三鶯第二期12標完工後將提升接管率16.32%，屆時接管率有望突破5成，有效提升三峽居家環境品質。

宋德仁補充，民生街為三峽歷史悠久的傳統市場，地處三峽老街，兩側多設有攤販，營運時段車流量大且交通繁忙，施工時將邀集相關單位先行會勘確認施工位置及聽取市場當地意見，並根據市場營運時段調整施工計畫，施工過程則視市場現況進行材料及機具撤離及佈設，在公共工程建設的同時，將以最大程度減少對市場營運影響，創造雙贏局面。若民眾有任何污水接管相關疑問，皆可撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。