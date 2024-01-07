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新店廣興里設7處簡易自來水　高地居民用水更穩定方便

▲新店廣興里設7處簡易自來水。（圖／新北市水利局提供）

▲新店廣興里里長吳進興說，設了儲水桶，讓我們里民用水更方便穩定。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新店區廣興里位處新店溪青潭水質水量保護區，雖然已於2019年爭取自來水延管計畫讓部分里民使用自來水，但位於平廣路一段15至17鄰因地勢較高，自來水管線無法到達，故居民一直使用平廣溪的水作為簡易自來水。由於近年受到氣候變遷影響，每到夏季枯水期舊水源頭常常沒水可用，遂由新北市政府水利局補助新店區公所235萬，自上游尋找豐沛水源，增設取水設施，使當地44戶居民用水更穩定。

水利局長宋德仁表示，新店區廣興里海拔約200多公尺，當地居民自行尋找水源引取山泉水使用，因當地居民住所較為分散，常因取水問題需到處奔波，且近年降雨變少，每到夏季枯水期，即面臨水源不足的窘境，為改善此問題，水利局補助新店區公所235萬元經費，新增7處取水口，且增設不鏽鋼儲水桶3噸8座、2噸4座、1.5噸1座及1噸2座，除能有效汲取水源，儲備用水因應水量短少的情況，也避免民眾奔波取水舟車勞頓的風險。

▲新店廣興里設7處簡易自來水。（圖／新北市水利局提供）

▲新店廣興里新設儲水塔有助於儲備用水。

廣興里長吳進興表示，廣興地區到了夏天容易缺水，這次工程在崎嶇濕滑的河床總共設置了7處取水口，也設了很多儲水桶，讓我們里民用水更方便穩定，人人有足夠的水可使用，非常謝謝水利局經費補助設置簡易自來水系統。

廣興里簡易自來水管理委員會主委許銘發也表示，去年夏季時就因溪水水量不足，造成山上住戶有互相搶水情形，感謝水利局和公所的協助設置簡水系統，讓山區住戶不再為了用水而煩惱，而且為了確保簡水系統正常運作，住戶也成立了管委會，並規劃分組成員定期巡檢維護，以保障用水無虞。

宋德仁說，針對因地勢較高導致無自來水而用水困難的地區，2023年度已補助新店、平溪、貢寮、雙溪、坪林、烏來、三峽、石門等地共25案的簡易自來水補助。新北幅員遼闊地理環境迥異，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於簡易自來水系統的佈建，也會持續向中央爭取自來水延管計畫，力求不同環境下的市民們都能在生活用水方面得到相對應的照顧。

▲新店廣興里設7處簡易自來水。（圖／新北市水利局提供）

▲完工之取水口讓居民用水更方便。

▲新店廣興里設7處簡易自來水。（圖／新北市水利局提供）

▲管委會許銘發主委操作取水口排泥閥。

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