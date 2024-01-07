喜迎新年添歡樂趣味　新北推薦2處「龍」特色公園

▲鶯歌逗逗龍公園巨大的三角龍化石令人印象深刻。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

龍年即將到來，新北市政府景觀處喜迎龍年，特別介紹兩座以「龍」為主題的特色公園：八里區龍源公園及鶯歌區逗逗龍公園，提供新北市民尋龍探險的絕佳去處，感受與龍共舞的歡樂氛圍！

八里區龍源公園：龍影島風情，飛龍溜滑梯

八里龍源公園位於新北市八里區龍形一街與龍形二街交叉處，是一座獨特的龍主題公園，這座公園的最大特色在於其擁有一座龍形的溜滑梯，其外型仿照紅色飛龍製作，宛如一條巨龍在公園中蜿蜒，使溜滑梯不僅是一個遊樂設施，更是吸引眾人矚目的焦點，讓孩子們在遊戲中仿若與龍共舞，倍添歡樂與趣味。

▲八里龍源公園龍頭溜滑梯。

除了龍形溜滑梯，八里龍源公園也設有其他共融式遊具，如鳥巢鞦韆、吊橋、拱形橋、烏龜跳樁及小木屋等，讓孩子學習運用核心的力量保持身體平衡，刺激肌肉的發展、增進身體的協調性。玩累了，還可以搭乘公車前往鄰近的八里渡船頭老街，享受豐富的美食及八里左岸美景。

鶯歌區逗逗龍公園：恐龍化石地景，刺激攀爬網

鶯歌逗逗龍公園位於新北市鶯歌區龍五路及鳳五路口，以恐龍化石地景為特色。最引人注目的是化石地景的遊戲區，巨大的三角龍化石，造型栩栩如生地呈現恐龍的神祕風貌，讓小朋友在遊樂中感受到難忘的視覺及觸覺體驗。

▲鶯歌逗逗龍公園巨大三角龍化石。

逗逗龍公園也設有多種融入恐龍元素的遊戲設施，包括恐龍遊戲板、獸骨座椅、岩石溜滑梯、史前植物造型水設施及彈跳床等，這些元素貫穿於公園各處，營造出一種穿越時空的氛圍，提供奇妙的探險體驗。這樣的互動式環境讓孩子們不僅能夠玩樂，更能夠藉此提供家長教導孩子關於恐龍時代的知識，讓孩子們在探險中學習、在遊戲中成長。不過要注意的是，此公園的山形攀爬網高度較高，具有一定挑戰性，建議中、高年級的小朋友才來挑戰喔！

新北市景觀處長林俊德表示，八里龍源公園和鶯歌逗逗龍公園以其獨特的特色而吸引著市民的目光，這些特色不僅豐富了公園的娛樂性，更為市民們帶來了新鮮感和驚喜。趁著龍年的到來，帶著家人、朋友一同前往八里龍源公園及鶯歌逗逗龍公園，感受與龍共舞的歡樂氛圍，也可參閱「來新北玩公園」官方網站，探索更多的特色公園。

▲八里龍源公園鳥巢鞦韆、吊橋、拱形橋、烏龜跳樁。

▲鶯歌逗逗龍公園山形攀爬網，能促進小朋友身體協調與肌肉發展。