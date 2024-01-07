板橋國光公園環園步道啟用　煥然一新舒適健康大步走

▲新北板橋國光公園步道整建長度322.9公尺。（圖／新北市板橋區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區公所近年持續優化公園各項老舊設施，國光公園步道整建工程5日完工啟用，長度322.9公尺、寬度2公尺，總面積約696平方公尺。區長陳奇正表示，步道整建後變得平坦舒適好走，而且整體視覺上煥然一新，提供愛好健走的民眾更優質安全運動休憩場所，希望民眾可以健康大步走多加利用。

新北市板橋區公所5日舉辦板橋國光公園步道整建工程完工啟用儀式，整建後的國光公園步道平坦舒適好走，公園視覺上帶來煥然新意。啟用儀式中特別加入環園健走活動，寬達2公尺的步道體驗，讓喜愛健走運動的朋友讚不絕口。

板橋區長陳奇正表示，國光公園位於人口集中住宅區，公園內設施多元，不但有圖書閱覽室，更有涼亭、步道、兒童遊戲場、籃球場、溜冰場等多種公共設施供民眾利用。因此公園設施使用頻繁，尤其公園內步道所及公園場域最廣，但因使用年久，許多區段嚴重磨損，需要全面改善，以提供民眾安全運動休憩空間。

香社里長林勝隆表示，國光公園是當地附近民眾主要使用的休憩場所，因此特別重視公園設施使用安全，認為老舊耗損的步道有翻新必要，感謝公所進行步道整修工程。

板橋區公所近年持續優化公園各項老舊設施，此次國光公園整建長度322.9公尺，總面積約為696平方公尺。提供愛好健走的民眾更優質安全運動休憩場所，希望啟用後民眾可以健康大步走多加利用。