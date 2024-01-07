隔空喊話韓國瑜！黃國昌：我們不是空氣槍　是代表生命力的「小草」

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌出席TeamKP召集令-高雄場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

前高雄市長韓國瑜6日出席國民黨總統候選人侯友宜桃園造勢時，表示投給民眾黨總統候選人柯文哲是空氣槍，「非常熱鬧但不會贏」，呼籲柯粉把選票轉投侯康。民眾黨不分區立委候選人黃國昌7日晚間向韓國瑜隔空喊話，「我們不是空氣槍，我們是這朵小草，代表著台灣的生命力」。

民眾黨總統候選人柯文哲7日於高雄車掃一整天，並且在晚上於凹子底捷運站舉辦造勢活動，剛開放入場沒多久，場內座椅就已經坐滿，人潮溢出在隔壁公園；主辦單位表示，約於晚上7時11分現場人數達到4萬人。

而黃國昌於高雄造勢活動時，則隔空向韓國瑜喊話。黃國昌提及，韓稱支持柯文哲的力量就像很熱鬧但不會贏的空氣槍，他現在站在高雄，想要對韓國瑜說「我們不是空氣槍，我們是這朵小草。」

而黃國昌則拿著「小草」應援物，強調這朵小草代表台灣的生命力，這朵小草曾被國民黨糟蹋，現在被民進黨傷害，但這小草從未屈服、從沒放棄，今天看到一株株小草連結成大草原，而這草原會從高雄一路蔓延到台南、嘉義、台中、新竹、台北凱道上。

▼民眾黨總統候選人柯文哲TeamKP召集令-高雄場，人潮溢出到隔壁公園。（圖／記者袁茵攝）