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好市多熟食有新品！一看價格「89%不想吃」　會員心得曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說、好市多我都唸Costco ）

▲好市多熟食部新品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區有新品！粉專「好市多我都唸Costco」4日貼出限動，拍下熟食區新商品「燒烤牛肉三明治（兩人份）」，一個要299元，好奇問「大家試過了嗎？」並發起投票，結果僅11%的人想試，89%的人認為太貴。就有會員貼出試吃心得，曝光優缺點「覺得有點可惜」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說、好市多我都唸Costco ）

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▲89%網友認為太貴。（圖／翻攝自好市多我都唸Costco ）

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享嚐鮮心得，「裡面的肉超冰！好希望他是熱的，我覺得肉是熱的會更好吃啦（個人見解），覺得有點可惜」。他認為，新品優點是肉給很多，味道也不錯；缺點就是價格偏高，還有「肉是冰的」。

就有會員瞬間被滅火，「居然是冰的嗎…感謝踩雷」、「還好昨天忍住沒下手」、「買烤雞比較實在。」不過也有人認為，「Subway（也是）吃冷的啊！什麼都要在地化，那還有什麼特色」、「美式超市還是台灣超市？就原汁原味的商品，要吃熱去買刈包就好了。」

也有其他人吃過並分享看法，口味方面的評價偏兩極，但多數都覺得太貴，「覺得還行，肉不柴、份量也ok，吃了一半，剩一半用微波稍加熱能接受，但價格有點偏高！」「麵包是冷的，牛肉冰的是三小…口感很差，口味也不好，我只吃1/4就不吃了。」

另外，全家近期新品的討論度也很高，攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出全新9款現烤美食、冷凍袋裝小吃，像是有青花椒麻辣金磚、青花椒麻豬肉串，還把人氣「夯番薯」搭配以江津青花椒粉與梅粉的「青花椒梅香椒鹽」，打造鮮麻椒香與香甜番薯的罪惡組合，1月10日起於全門市上市。

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