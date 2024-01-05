好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

▲原PO曬出5萬多元的多利金。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多超級大戶現身了？一名網友曬出5萬多元價值的多利金，同時好奇大家有多少多利金？文章引發討論，網友驚問「如果算2%回饋，這年大概花了250萬」、「買遊艇是你？」而原PO則現身解答，他反而不是花在好市多消費上，而是「保費」。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》開頭便拋問，「大家好多金都多少錢呢？」接著PO他去年消費的超狂戰果，可見頁面顯示，竟有5萬218元價值的好多金。

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文章曝光後，一票網友紛紛驚呆狂猜，「他在好市多買棺材本」、「金塊是不是你買走的」、「如果算2%回饋，這年大概花了250萬」、「買遊艇是你？」「超級大戶」、「代購機率比較高吧」、「這樣一個月平均要買多少物品」、「這個消費要破百萬」。

對此，原PO低調回應，是用來刷保險費，同時也笑稱「看2024年還有沒有黃金可以買！」

▲原PO現身解答。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



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值得注意的是，好多金即起至2月29日能立即折抵，有別於上一家國泰聯名卡每年8~9月才能折抵的規定不同，呼籲卡友別錯過了。