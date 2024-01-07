海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

▲海保機殘骸空拍。機上6人僅機長成功逃生，其餘5人皆不幸罹難。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本羽田機場2日發生兩機相撞事故，海上保安廳定翼機疑似誤會塔台指令、誤闖跑道，與隨後降落的日航客機發生追撞。日媒《產經新聞》7日報導，用於防止誤闖的停止線燈（Stop Bar Light）當時正好在維修而無法使用。TBS指出，殘骸清除工作已於今日下午完成，事發的C跑道預計明天開放。

日本國土交通省公布的通聯紀錄顯示，2日下午5時45分，塔台下達指令，「第一順位。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待」，海保機機長宮本元氣8秒後回覆「正在前往」，卻越過停止線燈，進入跑道並且停留長達40秒，接著被47分降落的日航追撞，嚴重受損並且起火，一共釀成5死16傷。

▲型男機長瘋狂詹姆士拍片指出，羽田機場的停止線燈正在維修 。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



《產經新聞》寫道，停止線燈是為了防止飛機誤闖而設置，但在2日事故發生當下，卻因為正在維修而無法使用，也因此未能在跑道禁止進入時，亮起警示紅燈。

事實上，知名YouTuber型男機長瘋狂詹姆士也拍影片談及此事。他查閱羽田機場公告時指出，其中一項就寫道「Stop Bar Light故障」維修中，去年12月27日至今年2月21日都無法使用。

不過，國土交通省對此表示，由於當時視線良好，因此「即使（停止線燈）能夠使用，也很可能不符合使用條件。」

▲日航空中巴士A350客機起火後燒毀。（圖／路透）



另一方面，日航客機殘骸的清除工作已於今日下午4時15分結束，毀壞機體被送回日航機庫，由東京警察廳進行驗證工作。國土交通省目前正對依然關閉的C跑道進行修復工作，預計明天重新開放。

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