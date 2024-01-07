快訊／南韓：北韓連3天砲擊延坪島海域

▲北韓連續3天在延坪島海域附近發射海岸砲。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）反對美國與南韓展開聯合軍演，為此突然於5日在延坪島海域發射200枚海岸砲，聲稱進行「射擊訓練」。為此，南韓也以400枚砲彈回敬。昨（6）日，北韓又發射60枚砲彈。不過，南韓透露，北韓今（7）日又在延坪島海域發射砲彈，在延坪島海域發射砲彈的行徑已連續第三天。

根據《韓聯社》，南韓軍方消息人士稍早表示，北韓7日又在西海（黃海）延坪島等西北5島北側海域進行射擊訓練。仁川廣域市甕津郡也指出，目前能夠聽聞從北韓方面傳來的砲聲，隨著日後南韓軍方也可能採取相應行動，呼籲居民儘量減少戶外活動。

針對南韓的舉動，稍早北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正發表談話，聲稱南韓軍被北韓所使出的「欺瞞戰術」受騙上當，然而實際上北韓卻並未在延坪島海域發射海岸砲。

金與正在談話中表示，「我軍（北韓）引爆模仿130mm口徑海岸砲砲聲的炸藥達60次，藉此關注大韓民國流氓軍會做出何種反應。這是為了試探只會吹牛的大韓民國流氓軍的監測能力、為了讓這些只會說三道四的傢伙們丟臉，而進行的欺敵戰術。」

金與正將南韓軍形容為「穿著軍服的暴徒」、「睜眼的瞎子」，嘲諷「還不如將國防安全交給聽覺、嗅覺發達的狗，都還要好上十倍」，並指出過去南韓軍將鳥群誤認為北韓無人機的案例。

針對金與正的主張，南韓聯合參謀本部痛批「水準低劣的心理戰術」，呼籲北韓立刻停止助長雙方緊張情勢升溫的軍事挑釁行為。