塔台未發現海保機！　「關鍵2分鐘」通聯曝：忙指揮另一架日航客機

▲ 海保機殘骸空拍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516及海上保安廳定翼機相撞起火意外，畫面震驚國際。當時提醒塔台「有其他飛機進入跑道」的警報系統正常運作，日媒披露，管制員在事發前的2分鐘內可能因為忙著指揮其他預定降落的飛機，才會忽略畫面上的警示訊號。

《產經新聞》6日採訪相關人士後得知，當時塔台管制員在指揮原定在JAL516之後降落的其他飛機時，顯然忽略了海保機正在接近跑道。當時管制員曾兩度指示另一架預定降落的飛機減到最低速度，運輸安全委員會為了解當時狀況，正約談塔台管制員。

日本國土交通省公布的通聯紀錄顯示，塔台與發生相撞的兩架飛機最後一次通信是在2日下午5時45分，接著開始對預定於JAL516之後降落的JAL166航班下達「第2順位，有起飛班機，請減速」的指令，並於47分再度指示「請減速至最低進入速度」，但JAL166並未回應，約持續3秒鐘的無聲狀態。

海保相關人士說明，發生事故的海保機是定翼機，與裝有噴氣式引擎的民用客機相比，起降較為緩慢。管制員因此判斷有必要延後下一架飛機靠近的時間，才會重複對JAL166下達減速指示。

而海保機便在這段期間進入跑道且停留約40秒，被JAL516追尾後起火燃燒。當時用來提醒塔台有其他飛機誤闖的「跑道佔據監視支援功能」正常運作，管制員很可能因為太過專注於對後續飛機下指令，而忽略了螢幕上的警示燈號。