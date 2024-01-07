　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

▲▼ 羽田機場兩機相撞事故，日本航空,日航客機殘骸空拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲運輸安全委員會表示，已經尋獲日航客機的第2個黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生2機相撞事故，儘管經調查確認是海保機聽錯指令誤闖跑道，但是在進入跑道後停留長達40秒，期間塔台的警示系統明明顯示提醒，但是管制員仍然未發現異狀，導致未能阻止憾事發生。國土交通省6日決定在塔台常態設置警示系統監控員，以防再度發生管制員漏看警示提醒的事件發生。此外，日航機的第二個黑盒子座艙語音紀錄器（CVR）已經尋獲。

根據《每日新聞》報導，塔台管制員接受調查時表示，2日當天對海保機下達在滑行道等待的指令後，便忙著調度其他飛機，因此儘管塔台設有飛機動態警示裝置，且當天裝置正常運作，但管制員仍未注意到海保機闖入跑道。

塔台的「跑道佔據監視支援功能」在偵測到飛機正準備降落的跑道上有其他機體進入時，塔台螢幕上的跑道會閃爍黃色，侵入機則會顯示紅色。管制員也可以透過該系統確認飛機的具體位置與動向，不過系統發出警示提醒時僅燈光閃爍，不會發出聲音。經過調查，2日事發當下系統正常閃爍，因此國土交通省不排除管制員漏看警示燈。

▲▼日本航空（JAL）客機2日降落羽田機場時與海上安保廳巡邏機擦撞。（圖／CFP）

▲事發當天羽田機場跑道監視系統正常運作，管制員坦言未發現海保機闖入。（圖／CFP）

國土交通省事發後緊急調度人力，單獨派人全時監控「跑道佔據監視支援功能」，並在6日起決定改為常態實施，防止塔台漏看警報資訊，強化監控體制。

國土交通省判斷，當天「跑道佔據監視支援功能」正常運作，應該也有出現警示燈提醒，懷疑是因為管制員無暇顧及，因此才會決定常態增設專門監控該系統的人力配置。

國土交通省強調，並未規定管制員必須時時刻刻掌握所有飛機的具體位置，也沒有要求管制員必須緊盯「跑道佔據監視支援功能」的螢幕，飛機位置監控主要還是依靠目視，而監控系統則為輔助。

國土交通大臣齊藤鐵夫預計要在連休結束的10日公布新規，防止類似事件再度發生，而派人單獨監控「跑道佔據監視支援功能」則優先實施。羽田機場塔台的跑道與滑行道通常會各派1名管制員進行調度，而事件發生當下，負責C跑道「飛行場管制」的管制員資歷超過30年，負責滑行道「地面管制」的管制員資歷也超過15年。

ET快訊
日本強震「大片海床露出」！　陸地變多了
女大生聖誕節墜樓遺體破碎！父母心痛求修復　背後故事鼻酸
超級星期天／藍綠白決戰高雄　侯爭非綠選民、賴喊百萬票、柯拚突
海保機3人死因出爐！最年輕隊員「原定近期辦婚禮」　與愛妻永別
大馬裸女遭「塞桶棄屍」！　頭顱、四肢失蹤
台中屁孩不爽進警局　丟汽油燒警車
3縣市「亮低溫燈10°C↓」　迎戰冷氣團連凍3天
林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！　連發詭異PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機窗戶飛走「塔台對話曝」！女機長全程超冷靜　載177人安全迫降

海保機3人死因出爐！最年輕隊員「原定近期辦婚禮」　與愛妻永別

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

陪練車爆爭吵！妻突停隧道喊「我要下車」　他急壞賞一巴掌

在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

日地震災民腹瀉發燒「疑爆傳染病」　卻沒試劑無法判斷疾病

羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

客機窗戶飛走「塔台對話曝」！女機長全程超冷靜　載177人安全迫降

海保機3人死因出爐！最年輕隊員「原定近期辦婚禮」　與愛妻永別

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」　海岸線陸地多出240公頃

垃圾桶詭倒水溝　警驚見裸女遭「塞桶棄屍」！頭斷血乾四肢失蹤

70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

陪練車爆爭吵！妻突停隧道喊「我要下車」　他急壞賞一巴掌

在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

日地震災民腹瀉發燒「疑爆傳染病」　卻沒試劑無法判斷疾病

羽田改「專人監控」跑道闖入警示系統！　尋獲日航第2個黑盒子

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

柯稱侯「猴子上樹就知屁股紅」　趙少康酸急了：哭解決不了問題

失智婦「找兒子」寒夜借宿土地公廟　警帶返所助返家

「舒緩肩頸痠痛」用吃也可以！營養師推「3大營養素」：巧克力也行

揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

社群聊天室PO「問卷」惹議　彰基院長告醫師勝訴　

雪白布偶貓養一年「整隻變烤焦麵包」　黑黑一坨嚇到主人：仙氣呢

林依晨光腳拍年曆超萌　「金鐘新人」林奕嵐工作滿檔竟喊：好孤單

女大生聖誕節墜樓遺體破碎...父母心痛求助修復　背後故事更鼻酸

葉珂直播甜喊「老公我愛你」！聊天室全刷黃曉明　親回應婚房傳言

外送員爸收博恩5萬小費！正妹候選人「扮貓女復出」選民送熱茶應援

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

石川深夜又地震　震度達6弱

日本加賀屋強震停業　超狂服務曝光

裸女遭塞桶棄屍丟水溝　頭斷血乾四肢失蹤

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

石川縣宣布進入「緊急狀態」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

金正恩發電報慰問災民　日本感謝

飛機破大洞！專家提醒「1動作」保命

工程師老公性慾太強　人妻付2萬徵求小三

海保機3人死因出爐！27歲隊員原定近日辦婚禮

更多熱門

相關新聞

日本加賀屋強震停業　超狂服務曝光

日本加賀屋強震停業　超狂服務曝光

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6強震，位在石川縣七尾市的知名百年溫泉旅館加賀屋也受到影響停業。不過當地日本人透露，加賀屋在地震後除了提供毛毯、點心等、幫客人進入飯店房間拿行李，甚至在當地全面停水的時刻，加賀屋廁所依舊能夠使用，全靠員工貼心接力搬運用水，就為了服務客人。消息曝光後，引發熱烈討論。

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

金正恩發電報慰問災民　日本感謝

金正恩發電報慰問災民　日本感謝

石川縣宣布進入「緊急狀態」

石川縣宣布進入「緊急狀態」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面