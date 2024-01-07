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2024桃園立委選舉　電視政見發表會8、9兩天登場

▲2024桃園立委選舉電視政見發表會8日起登場

▲2024桃園立委選舉電視政見發表會。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年立委選舉，桃園市六個選區共有26人參選，1月13日舉行選舉投開票。桃園市選委會7日表示，立委電視政見發表會8日第二、四、六選區舉辦，第1、3、5選區則於9日舉辦，政見發表會將於桃園市有線電視第三公用頻道及YouTube同步直播，歡迎市民朋友收看。

選委會表示，桃園市六個選區共有26人登記，政黨及名單如下：
第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）3人。分別是：鄭運鵬(現任、民進黨)、牛煦庭(國民黨)、馬治薇(無)。
第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）4人。分別是：黃世杰(民進黨)、涂權吉(國民黨)、陳志豪(中華統一促進黨)、王思玟(無)。
第三選區（中壢區）5人。分別是：游智彬(新黨)、彭俊豪(民進黨)、徐鶯慈(小民參政歐巴桑聯盟)、魯明哲(國民黨)、戴浙(制度救世島)。
第四選區（桃園區）4人。分別是：萬美玲(國民黨)、范綱祥(民進黨)、甘乃迪(台灣國民黨)、黃明莉(無)。
第五選區（平鎮區、龍潭區）4人。劉仁照(民進黨)、賴香伶(民眾黨)、呂玉玲(國民黨)、易乃文(司法改革黨)。
第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）6人。葉堂宇(無)、趙正宇(無)、邱若華(國民黨)、劉睿宸(復康聯盟黨)、翁紹庭(人民最大黨)、李慕妍(民眾黨)。

另外，桃園市民政局統計，桃園總統副總統選舉人數為188萬餘人，較4年前多出逾10萬人。立委選區選舉人數以第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區15里）近34萬人最多。第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）、第三選區（中壢區73里）、第四選區（桃園區66里）都為30萬餘人。第五選區（平鎮區、龍潭區）和第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）為28萬餘人。

首投族部分，20至23歲桃園市有近11萬人，其中男性有5.7萬人、女性有5.2萬人。分布行政區以桃園區最多，達2.2萬人，中壢區也有1.9萬人，八德區排第三有9.5萬人。

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