邱顯智爆吳春城去年才參與戰國策會議　再問黃國昌：你全盤接受？

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量日前指控戰國策傳播集團董事長吳春城接受財團委託，監測、阻擋「揭弊者保護法」立法，還特別鎖定時代力量以及民眾黨不分區立委候選人黃國昌的吹哨者保護協會。時代力量立委邱顯智7日再指出，黃國昌竟然相信吳春城說「沒參與戰國策很久了」，他就貼出吳春城出席戰國策2023年12月中「年度經營管理會議」的照片，怒問「吳春城的謊言，全盤接受？」

邱顯智指出，昨天有吹哨者告訴他，「黃國昌竟然相信吳春城的鬼話」，黃國昌表示，吳春城告訴他，「已經沒參與戰國策很久了」，言下之意，就是除非證據砸在他臉上，不然戰國策幫永豐金擋吹哨者法案、監控黃國昌這件事，黃國昌沒有立場。

對此，邱顯智直言，他實在很感慨，這種避重就輕、沒人會信的謊言，最會蒐證、堪稱全台最強狗仔的黃國昌，竟然照單全收，「是加入民眾黨就忘了怎麼蒐證？還是揭弊不含民眾黨？」

邱顯智表示，既然如此，他就公布吳春城出席戰國策2023年12月中「年度經營管理會議」的照片，質問黃國昌，一個很久沒參與的人，憑什麼參與年度經營管理會議？難道是來送茶水的志工嗎？他也喊話，請問黃國昌，一個列入不分區名單的立委後選人，一邊還在參與遊說法案的政治公關公司，這沒有嚴重違反利益迴避嗎？