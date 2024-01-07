林飛帆酸柯文哲：被質疑都稱「抹紅」　不是什麼科學理性新政治

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／高雄報導

桃園市立委候選人馬治薇涉犯反滲透法遭收押，民眾黨昨（6）宣布開除。民進黨前副秘書長林飛帆今（7）透過臉書批評民眾黨總統候選人柯文哲說，把他人對自己的質疑都貼上「抹紅」的標籤，實際上也不是什麼科學理性的新政治；同樣的，一面批藍都是中共同路人，一面批綠都在抹紅自己，也不會讓自己變成「超然中立、超越藍綠」。

林飛帆表示，很慶幸這個收受中國資金參選、並有洩漏我國情治人員資訊嫌疑的候選人有提前被抓到，並被法院裁定羈押禁見，「她若成為立法委員，國會又會多一個馬文君」。他說，馬是前民眾黨桃園市黨部的發言人，現在以無黨籍的身分，參選桃園市第一選區的立法委員，但在事件爆發的前兩天，柯文哲才幫她站台過，對此柯文哲的說法是對方硬要湊上來，並說她很小咖，還不清楚發生什麼事。

林飛帆批評，柯文哲到底清不清楚馬治薇的問題，這個大家可以自行評斷，但在各政黨推出不分區名單前，柯原本也意志堅決的要提名，同樣有統戰幹部背景的徐春鶯來擔任民眾黨不分區立委，最終因輿論譁然，只好在徐春鶯自己說不選之下才作罷。他說，馬治薇曾發文批評自己抹紅他人是「中共同路人」，結果她真的因為收取中國資金來選舉，而被法院裁定羈押。

林飛帆說，當然，馬治薇仍有機會透過司法去證明自己是否清白，但她確實因涉及收受中國資金、洩露台灣情治人員資訊而被法院裁定羈押，這樣的人是否適合當立委、跟民眾黨、柯文哲關係為何，大家能夠自己理性判斷。

不過，林飛帆也直言，把他人對自己的質疑都貼上「抹紅」的標籤，實際上也不是什麼科學理性的新政治；同樣的，一面批藍都是中共同路人，一面批綠都在抹紅自己，也不會讓自己變成「超然中立、超越藍綠」。他說，這些話術確實是柯最常使用的話術：一旦把他所有語言完整看完，相信多數人會發現他是包牌式的論述，各種立場都主張，然後再拆分每一段話給不同的受眾，這是為什麼自己深切懷疑柯的兩岸立場及核心立場的原因。

林飛帆指出，這場選舉很快就要結束了，無論選舉結果，時間不會停滯在2024，台灣會繼續往下個階段走，但唯一的差別是台灣選擇往哪個方向走去：是繼續現在走向世界，還是重新走回中國？是繼續強化對外貿易、還是走回一中市場？是繼續提升社會福利資源，還是走回人民自己想辦法？他說，一個進步的台灣，不必要被「超越藍綠」、「新政治」這些口號包裹。